闖禍了！賽後跑進場怒嗆公鹿字母哥　溜馬哈利伯頓老爸緊急致歉

記者杜奕君／綜合報導

溜馬30日在東區季後賽首輪4勝1敗晉級第2輪賽事。但賽後雙方卻是「擦槍走火」，公鹿王牌球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先和溜馬球員馬瑟林（Bennedict Mathurin）爆發口角，隨後就連溜馬明星主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的父親老哈利伯頓（John Haliburton）也因為賽後進入場內挑釁安戴托昆波，差點引爆衝突，老哈利伯頓賽後也緊急道歉，強調自己不會再犯同樣的錯誤。

溜馬30日在東區季後賽首輪第5戰，靠著王牌明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）延長賽終了前1.4秒致勝切入，以1分之差逆轉擊敗密爾瓦基公鹿，也在系列賽以4勝1敗晉級第2輪賽事。

不過就在賽後雙方球員於場中握手致意時，公鹿當家球星安戴托昆波先是和溜馬球員馬瑟林爆發口角衝突，在雙方人馬被拉開後，哈利伯頓的父親老哈利伯頓也進入場中，但卻是出言挑釁安戴托昆波，又讓雙方衝突差點一觸即發。

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安戴托昆波在賽後記者會上談及此事時強調，「我認為勝利時要保持謙遜，很多人說贏球就該開口挑釁對手，我不同意這些事，而且家人也不該捲入比賽中。」

對於這樣的脫序行徑，哈利伯頓的父親約翰，隨後也在社群公開發文，向安戴托昆波致歉，約翰表示，「我真誠的向安戴托昆波、公鹿以及溜馬的管理層道歉，今天比賽後我的過度激動行為，損害了籃球運動以及我兒子的聲譽，我以後不會再犯這樣的錯誤。」

身為兒子的哈利伯頓，顯然也不挺老爸這樣的挑釁作為，哈利伯頓表示，「我不認同這樣的行為，也已經和爸爸討論過此事，籃球場上的事就該留在場上，這樣的行為真的不妥當，我會再去和安戴托昆波談談。」

哈利伯頓此戰砍下26分、5籃板、9助攻、3抄截、3阻攻，包含致勝切入上籃，日前曾有聯盟球員票選，認為他是最被「高估」的聯盟球星，對此哈利伯頓也用實際行動證明，自己是貨真價實能夠帶隊取勝的領導者。

不過溜馬贏球後，季後賽第2輪就將面臨更嚴峻考驗，將碰頭東區頭號種子騎士，爭取晉級東區冠軍賽門票。

▲公鹿安戴托昆波對於賽後被哈利伯頓父親挑釁一事表達不滿。（圖／路透）