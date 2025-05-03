快訊／勇士最大危機！　柯瑞轟29分無用讓火箭逼入關鍵第7戰

▲勇士末節大當機柯瑞飆29分仍無力回天，讓火箭首輪逼入關鍵第7戰。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

人氣勁旅金州勇士3日在主場迎接西區季後賽首輪對上休士頓火箭系列第6戰，火箭與勇士前3節形成激烈拉鋸，火箭僅以兩分領先勇士，但末節勇士進攻大當機，火箭一波20比5攻勢奠定勝果，勇士即便當家雙星柯瑞轟下29分，巴特勒27分、9籃板、8助攻仍無力回天，火箭在5人得分上雙優勢火力下，以115比107勝出，將戰線逼入決勝第7戰。

前5戰打完勇士取得3勝2敗領先情況下，此戰面對火箭強勢反撲，首節開打雙方就形成激烈拉鋸，單節共10次互換領先優勢，首節打完火箭以25比21取得領先。

第2節勇士持續追分，在上半場終了前1分59秒，勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）三分球破網，將比分追成46比46。

▲火箭雙塔陣奏效，森根21分、14籃板、6助攻將首輪戰線逼出第7戰。（圖／路透）

但火箭隨後靠著湯普森（Amen Thompson）連續搶攻，加上格林（Jalen Green）三分冷箭帶起一波7比0攻勢，重新穩住領先局面，雖然勇士「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）強勢單打跳投得手，但火箭仍帶著53比48領先進入中場。

下半場開打後，勇士巴特勒持續利用強大單打能力搶分，但火箭團隊戰力群起發揮，范弗利特（Fred VanVleet）、森根（Alperen Sengun）連續搶分，又讓球隊一度拉開多達9分超前。

不過勇士展現韌性，柯瑞三分球再度破網，加上巴特勒強勢跳投3分打，又逼近到3分落後，不過火箭又有小史密斯（Jabari Smith Jr.）跳出連續飆進兩顆三分球穩定軍心。

勇士隨後出招，連續「駭客戰術」讓火箭長人亞當斯（Steven Adams）站上罰球線，加上穆迪（Moses Moody）三分球命中，讓勇士再度帶起氣勢，加上柯瑞節末兩罰俱中，3節打完勇士以兩分落後緊咬火箭。

但末節開局，火箭范弗利特就強勢完成4分打，一波20比5攻勢，瞬間領先地主勇士來到17分之多，勇士眼見落後差距無法縮小，終場前3分7秒已經提前將柯瑞換下場休息，最終火箭就以115比107勝出，將系列賽逼成3勝3敗，將進入關鍵第7戰決生死。

火箭此戰團隊火力齊發，范弗利特轟下全隊最高29分，三分球9投6中外帶8籃板、8助攻，森根21分、14籃板、6助攻、3抄截，亞當斯成為奇兵拿下17分。

企圖在主場關門失利的勇士方面，柯瑞29分、7籃板，巴特勒27分、9籃板、8助攻，穆迪則有13分進帳。

▲勇士「士官長」巴特勒攻下27分、9籃板、8助攻仍無力回天。（圖／路透）