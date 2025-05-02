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賴主恩擊退「溫柔野獸」袁文俊　涼山英雄力拚亞運先降體重

▲台、港拳王賴主恩、袁文俊，在台北市青年盃暨全國職業拳擊菁英錦標賽交手。（圖／台灣職業拳擊協會提供）

▲賴主恩（右）、袁文俊，在台北市青年盃暨全國職業拳擊菁英錦標賽交手。（圖／台灣職業拳擊協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

有「涼山英雄」稱號的中華隊奧運拳擊國手賴主恩，1日在114年臺北市青年盃暨全國職業拳擊菁英錦標賽交手「溫柔野獸」，也是WBC超輕量級地區冠軍的42歲老將袁文俊，賴主恩以靈活的腳步和綿密快速的攻勢順利獲勝。賴主恩也透露，「未來決定降體重改打60公斤級，備戰名古屋亞洲運動會。」

台灣拳擊近年崛起發光，賴主恩、袁文俊今天在114年臺北市青年盃暨全國職業拳擊菁英錦標賽交手，賴主恩快意勝出，他藉此以賽代訓，放眼2026年名古屋亞洲運動會。

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該比賽由教育部體育署指導，台灣職業拳擊協會主辦，今天在臺北市立體育館1樓登場。比賽分為國中、高中、壯年、職業、邀請、一般和菁英組。

台灣職業拳擊協會希望推展全民體育，提升拳擊運動技術水準，也感謝教育部運動發展基金支持基層賽事轉播。原住民族委員會主委曾智勇，也到場擔任頒獎嘉賓，為選手加油打氣。

賴主恩在杭州亞運63.5公斤級原本摘銀，後來因對手有禁藥問題遞補金牌，而巴黎奧運則在63.5公斤級打進16強。42歲的袁文俊外號「溫柔野獸」，是WBC超輕量級地區冠軍。

賴主恩今年4月上旬到芬蘭參加邀請賽，今天是他今年參加的第二個比賽。他指出，在芬蘭是打65公斤級，因為發現對手身高較高，他也決定未來改打60公斤級，備戰名古屋亞洲運動會。

「所以接下來降體重是個挑戰。」賴主恩表示，由於自己是屬於比較速度型跟技術型的選手，今天比賽在移動的方面也有很多的戰術，再配合自己的一些打法。

賴主恩預計6月到荷蘭參加比賽，再到烏茲別克移地訓練，也會參加一些國際邀請賽，以及10月雲林全國運動會，朝名古屋亞洲運動會邁進。

▲台、港拳王賴主恩、袁文俊，在台北市青年盃暨全國職業拳擊菁英錦標賽交手。（圖／台灣職業拳擊協會提供）

▲賴主恩（右）確定將改打60公斤級，備戰名古屋亞洲運動會。（圖／台灣職業拳擊協會提供）

關鍵字： 賴主恩拳擊奧運名古屋亞運袁文俊溫柔野獸

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