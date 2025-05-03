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就是「范喬丹」！　范弗利特連3戰大爆發變身勇士殺手

記者杜奕君／綜合報導

休士頓火箭在季後賽首輪對上金州勇士系列第6戰，靠著末節一波狂轟猛炸，包含明星主控范弗利特（Fred VanVleet）轟下29分、8籃板、8助攻，最終115比107贏球，將系列賽追成3勝3敗。范弗利特近3戰狀態火燙，平均可轟下26.7分，其中投籃命中率高達59％，另外三分球更是27投18中，命中率高達66.7％，可說變身「勇士殺手」。

企圖在第6戰主場「關門」贏得系列賽的勇士，在前3節打完僅落後給火箭兩分情況下，末節開局遭火箭打出一波20比5猛攻奠定勝果，火箭范弗利特一記關鍵三分球進算加罰完成「4分打」，更被勇士主帥柯爾（Steve Kerr）稱為此戰勝負轉捩點。

事實上，范弗利特在此系列賽首戰表現低迷，加上前3戰平均僅攻下11.3分，整體命中率更是慘不忍睹的26.8％，三分球命中率也僅有20.7％，也讓范弗利特被視為火箭陷入落後的最大戰犯。

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但從G4開始，范弗利特整體狀態明顯回升，系列4、5、6戰合計39投23中，投籃命中率高達59%，三分球更是27投18中，命中率高達66.7％，每場可轟下高達26.7分，成為火箭扳平戰局最大功臣。

相較於范弗利特的意氣風發，勇士一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）的狀態則讓外界憂心，除了手傷狀況未見好轉外，柯瑞在第6戰末節決勝期表現低迷，單節合計7投僅1中拿下3分，也讓勇士追分氣勢徹底瓦解。

雖然此戰柯瑞仍攻下全隊最高29分外帶7籃板、2助攻、2抄截、1阻攻，但整體命中率不佳，全場23次出手僅中9球。

▲火箭范弗利特近況火燙，將季後賽首輪逼入決勝第7戰。（圖／路透）

▲火箭范弗利特近況火燙，將季後賽首輪逼入決勝第7戰。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽火箭范弗利特范喬丹Fred VanVleet

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