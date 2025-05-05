快訊／勇士季後賽G7半場12分領先　希爾德6顆三分球轟22分壓火箭

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士與休士頓火箭的西區季後賽首輪G7「天王山之戰」，台灣時間5日在火箭主場上演，兩隊上半場一度呈現低比分大戰，但勇士射手希爾德（Buddy Hield）此戰外線大爆發，上半場三分球7投6中狂轟22分，讓勇士取得51比39領先。

系列第6戰在主場關門失敗，勇士格林（Draymond Green）賽後霸氣喊話，G7一定會拿下勝利，此戰他開賽也展現強烈決心，個人連拿5分打開氣勢，灣區大軍一波8比2攻勢令火箭難以招架。

隨後火箭靠著近3戰手感火燙的范弗利特（Fred VanVleet）中距離得手打開氣勢，格林（Jalen Green）強勢切入更是讓火箭一度以兩分超前，不過勇士靠著希爾德外線爆發，連續兩記三分冷箭，包含一記首節終了的42呎壓哨超大號三分球，讓勇士首節打完23比19取得領先。

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勇士第2節開打後，更靠著火箭進攻當機，一度取得9分領先優勢，隨後火箭團隊火力依舊沒有太大起色，勇士靠著巴特勒、波傑姆斯基連續進球，上半場終了前3分19秒取得39比29的雙位數領先優勢。

隨後勇士更是乘勝追擊，手感火燙的希爾德又是連續三分球命中，讓勇士一度拉開14分大幅領先，火箭雖然持續反撲，但勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）終場前33.3秒弧頂三分出手，終於投進本戰個人首顆進球，勇士半場打完就以51比39壓制地主火箭。

▲勇士希爾德上半場大爆發轟22分，讓勇士在季後賽首輪G7半場12分壓制火箭。（圖／路透）