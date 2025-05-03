馬建豪飆23分助隊大逆轉　夢想家3連勝明拚第2種子晉級

▲夢想家馬建豪攻下23分，領軍主場大逆轉。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便末節一度落後多達15分，但福爾摩沙夢想家3日在主場仍上演精彩逆轉秀，在馬建豪攻下23分、4籃板、4助攻、2抄截，貝奇15分、16籃板以及霍爾曼14分、15籃板，最終夢想家以99比89擊敗新竹御嵿攻城獅收下3連勝，只要明天主場能夠贏球，就將確定拿下例行賽第2名席次。

夢想家在第4節一度落後多達15分情況下，最後關頭打出一波27比2猛烈反擊，最終以10分之差主場贏球，也收下近期3連勝。

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賽後夢想家總教練皮爾曼表示，「開賽球員明顯不在狀況內，下半場才展現想贏球的渴望。」

拿下全隊最高23分外帶4籃板、4助攻、2抄截的馬建豪則表示，「一開始讓高國豪投進太多球，教練也告訴我要努力積極追防。」

此戰又是決勝期崩盤的攻城獅方面，頭號砍將努利拿下20分，薛斯基17分、5籃板、3抄截，高國豪則有14分進帳。

夢想家明天將在主場「背靠背」迎戰高雄全家海神，只要贏球，就確定將拿下例行賽第2席位，目前新北國王已經確定拿下例行賽第1名，台北台新戰神則是保證至少前5名，至於攻城獅則是已經確定淘汰，無緣季後賽。

▲夢想家奪下近期3連勝，最快明天就能確定例行賽第2種子席位。（圖／TPBL職籃提供）