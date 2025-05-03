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快訊／TPBL職籃史上最慘！　特攻破紀錄狂輸國王「45分」

▲國王林書豪、桑尼、林書緯，特攻謝亞軒。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王林書豪此戰轟下28分、10籃板、5助攻，但臉部一度出現濺血狀況。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃3日晚間上演「新北內戰」，由目前聯盟例行賽龍頭國王交手目前仍在為季後賽資格奮戰的特攻，此戰國王手風極順，上半場就取得68比39領先，下半場國王更是狂下「三分雨」，一度將領先幅度擴大超過50分，最終國王就以121比76，45分之差痛宰特攻，也改寫了聯盟史上最大勝分差紀錄。

此戰開賽國王就手風極順，上半場靠著桑尼、林書豪分別攻下20分、19分領軍下，半場打完國王以68比39大幅領先。

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下半場開打後，國王更是三分球攻勢不斷，包括林書緯、桑尼以及呂政儒都有所建樹，3節打完國王以99比56大幅領先。

▲國王林書豪、桑尼、林書緯，特攻謝亞軒。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王桑尼轟32分領軍痛宰特攻45分。（圖／TPBL職籃提供）

末節國王持續狂轟猛炸，領先幅度一度領先達54分之多，但林書豪在比賽過程卻一度臉部遭撞傷，造成眉心附近濺血，但林書豪緊急包紮後仍持續上陣，最終也幫助國王以45分之差擊敗特攻。

國王此戰以桑尼轟下32分外帶13籃板最佳，林書豪貢獻28分、10籃板、5助攻、2抄截，林書緯18分、5籃板、8助攻、2抄截，國王贏球後，確定拿下本季例行賽第一名。

以高達45分懸殊差距敗北的特攻方面，此戰以謝亞軒拿下18分最高，克力斯14分、16籃板、4助攻，李睿麒12分，至於砍將飛馳則僅有10分進帳。

▲國王林書豪、桑尼、林書緯，特攻謝亞軒。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻謝亞軒攻下全隊最高18分。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 林書豪桑尼台籃新北國王新北中信特攻TPBL

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