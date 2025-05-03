慘！特攻單場狂輸45分　主帥莫米爾：丟臉的一場比賽

▲特攻單場狂輸45分，主帥莫米爾賽後批「丟臉」。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃「新北內戰」，特攻全場打來荒腔走板，攻防兩端都無法抵抗強大的國王，最終以76比121慘敗。賽後特攻執行教練莫米爾說出重話表示，「很丟臉的一場比賽！向所有支持我們的球迷鄭重道歉，身為教練我感覺到很羞愧！」

目前仍在為季後賽資格積極力拚的特攻，今日面對聯盟例行賽龍頭國王，開賽就一路挨打，全場最多一度落後達54分，最終也以45分的懸殊差距慘敗。

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此戰國王贏球後，確定登上TPBL職籃2024-25賽季例行賽第1名，另外也由於國王擊敗特攻，確定台北台新戰神將保底進入例行賽前5名，將至少有季後挑戰賽可打。

至於此戰慘敗的特攻方面，主帥莫米爾賽後說出重話表示，「很丟臉的一場比賽！向所有支持我們的球迷鄭重道歉，我們沒有在場上展現態度，不可能不對抗、奔跑來打比賽，身為教練我感覺到很羞愧！」

拿下全隊最高18分的主力射手謝亞軒則無奈表示，「攻守都沒在節奏內，離下一場比賽還有一個禮拜，要趕快調整，要拿出應有的態度，不能像今天完全沒在節奏內，也向所有支持我們的球迷致歉。」

▲謝亞軒此戰攻下18分，但賽後也坦言團隊整合面臨考驗。（圖／TPBL職籃提供）