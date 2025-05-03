快訊／林書豪場上再度濺血！　賽後自嘲：長庚醫院該給我會員卡

▲國王林書豪此戰又意外濺血，賽後將赴醫院縫針。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王3日在主場寫下漂亮勝利，以121比76的懸殊差距痛宰新北中信特攻，此戰國王當家球星林書豪全場砍下28分、10籃板、5助攻、2抄截，領軍以45分之差狂勝。不過末節林書豪眉間遭特攻克力斯打傷濺血，賽後他仍「敬業」參與賽後記者會，林書豪幽默表示，「我應該是長庚的會員，應該要辦會員卡給我，等下我要去縫針了。」

今日以45分之差在「新北內戰」擊敗特攻，國王贏球後確保本賽季將拿下例行賽第1名席次，將享有季後賽所有主場優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林書豪表示，「拿下例行賽第1名，有一種成就感，上賽季我們場、內外都不好，這季球隊的文化開始改變，場外沒有一些亂七八糟的事，可能我已經經歷上季的狀況，也讓這季的第1名更有意義。」

此戰也拿下18分、5籃板、8助攻、2抄截的林書緯則說，「這個賽季我們打得很團結，每個隊友只要打好，我都會為他們開心。」

此戰比賽尾聲時，林書豪遭特攻洋將克力斯擊中眉間，當下鮮血直流，但他仍選擇簡單包紮後持續上陣，賽後林書豪表示，「我應該是長庚的會員，應該要辦會員卡給我，等下我要去縫針，之前看林書緯去縫針，現在換我吧。」

▲林書豪自嘲應該有長庚醫院會員卡。（圖／TPBL職籃提供）