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百位自行車友齊聚三貂嶺　快閃活動喊話「還我安全自行車道」

▲逾百位自行車友盼三貂嶺隧道自行車道相關設計問題獲得改進。（圖／陳忠利提供）

▲逾百位自行車友盼三貂嶺隧道自行車道相關設計問題獲得改進。（圖／陳忠利提供）

記者杜奕君／綜合報導

5月3日正逢三貂嶺隧道快閃抗議一周年，再次有逾百位車友齊聚猴硐遊客中心，發起「還我三貂嶺隧道自行車道」快閃行動。這次參與者來自全台各地，甚至有民眾攜家帶眷利用公共交通與公共自行車共襄盛舉，展現民間對此議題的持續關注與堅定訴求。

「三貂嶺生態友善隧道」原名「三貂嶺隧道自行車道」，為新北市政府取得體育署前瞻「營造友善自行車道計畫」補助推動的公共工程，原意為提供安全便捷自行車道串聯瑞芳、雙溪。

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但因設計問題造成騎士摔傷、輪椅卡溝等多起事件。讓不少車友提出訴求，認為相關單位未針對缺失進行改善，反將其更名並轉為預約制開放，試圖掩蓋政策與設計上的失誤。

繼2024年首次快閃活動後，逾百位車友再度齊聚猴硐遊客中心進行快閃，參與車友並重申兩大訴求：其一，請新北市政府回歸工程原意，針對路面安全與動線不良進行改善；其二，請市府與主管機關正面回應民間質疑與陳情，勿再以「生態」包裝錯誤決策，掩蓋公共工程失當。

車友們強調，三貂嶺的問題不是孤例，希望透過行動讓更多人看見，公共設施應回歸安全、便利、平權原則，讓自行車道真正能被安全、自由地使用！

▲逾百位自行車友盼三貂嶺隧道自行車道相關設計問題獲得改進。（圖／陳忠利提供）

▲三貂嶺隧道自行車道鋪設鋼筋的間隙過大，容易造成單車、輪椅卡輪狀況。（圖／陳忠利提供）

關鍵字： 自行車三貂嶺隧道自行車道三貂嶺生態友善隧道

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