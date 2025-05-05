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季後賽首輪「大當機」　火箭得分王格林成淘汰頭號戰犯

記者杜奕君／綜合報導

貴為西區例行賽第2種子的休士頓火箭，5日在季後賽首輪G7生死戰，最終再次團隊攻勢熄火，以89比103吞敗，在主場黯然結束本賽季。此戰火箭當家砍將格林（Jalen Green）再次手感冰冷，全場僅拿8分、4籃板、1助攻，共計此系列賽7戰，格林就有4場得分個位數，成為火箭攻勢斷線頭號戰犯。

例行賽場均能攻下21分、4.6籃板、3.4助攻，身為火箭本季隊內得分王的格林，在季後賽首輪面對金州勇士，整體狀態卻是明顯受挫，兩軍交鋒首戰，格林就因為表現低迷單場僅拿7分，讓火箭在首戰就踢到鐵板。

格林坦言首次體驗季後賽，首戰緊張到雙腿發抖，所幸G2格林表現大爆發，單場猛轟38分成為火箭贏球關鍵。

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但後續從第3戰開始，格林整體表現又是陷入低迷，3到6戰分別僅拿9分、8分、11分、12分，且沒有一場的投籃命中率超過38％，所幸火箭主控范弗利特（Fred VanVleet）外線手感火燙，幫助球隊逼入殊死第7戰。

不過在今日的天王山之戰，格林整體表現依舊走樣，全場僅有8投3中，拿下8分、4籃板、1助攻數據，且三分球兩次出手全數落空，除了快攻切入衝擊對手禁區外，幾乎沒有任何貢獻。

共計季後賽首輪7戰，格林就有4場得分僅有個位數，甚至扣除大爆發的G2，其餘6戰合計三分球26投僅5中，三分球命中率僅有19%，與例行賽的三分球命中率35.4%，每場投進2.9顆的生涯單季最佳表現，可說有極大落差。

▲勇士柯瑞、火箭格林。（圖／路透）

▲火箭格林季後賽首輪熄火，成為球隊淘汰最大關鍵。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽勇士火箭格林Jalen Green

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