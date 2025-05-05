從0分到33分的勇士「希神」！　希爾德單場9顆三分飆季後賽代表作

記者杜奕君／綜合報導

沒了湯神，金州勇士還有新「希神」！NBA季後賽關鍵第7戰，勇士靠著希爾德（Buddy Hield）大爆發，全場三分球11投9中狂轟季後賽個人新高33分，加上「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）末節進帳14分，全場22分、10籃板、7助攻穩定貢獻，灣區軍團克服客場出賽不利局面，在G7天王山之戰贏球，希爾德也終於寫下加盟勇士代表作。

本季轉戰勇士的希爾德，季前熱身賽一度打出火燙表現，讓外界認為他找到了職業生涯至今9季以來的最佳歸宿，不過開季後希爾德狀態與定位都有些起伏不定，甚至先發位置也遭到拔除，例行賽整季雖有82場全勤表現，但場均僅有11.1分、3.2籃板、1.6助攻，三分球命中率37%的表現。

季後賽首輪對上火箭，希爾德前6戰整體狀態未見起色，合計僅拿43分，在前一場G6勇士在自家主場力拚「關門」情況下，希爾德更是得分掛零，完全無法替球隊做出貢獻。

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但關鍵G7天王山之戰，希爾德被拉上先發火線，終於迎來生涯季後賽代表作，首節就飆進過半場壓哨三分彈，上半場三分球7投6中，在柯瑞手感欠佳情況下，成為勇士半場打完領先最大主因。

下半場開打後，希爾德雖然第3節手感稍稍減弱，但在末節決勝期再度三分球連發，最終先發出賽36分59秒，15投12中，包含三分球11投9中，高達81.8％的驚人三分球命中率轟下33分、3籃板、3助攻、1抄截、2阻攻，成為勇士贏球最大功臣。

另外，希爾德半場投進6記三分球，全場9顆三分球，也都追平NBA季後賽G7歷史單場最高紀錄。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後對於希爾德的表現讚譽有加，且不只是進攻端火燙手感，在防守上更是關鍵，「希爾德不僅僅是命中了那些投籃，他在最後關鍵時刻成功限制了范弗利特（Fred VanVleet），對他來說這絕對是一場攻防兼備的比賽內容。」

▲勇士希爾德在季後賽首輪關鍵G7爆發，單場9顆三分球轟下33分寫季後賽生涯新高。（圖／路透）