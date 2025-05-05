勇士「萌神」G7奪勝招牌晚安手勢再現　柯爾：柯瑞鬥志讓我震撼

記者杜奕君／綜合報導

G7全場燃燒出賽本系列戰最久的45分30秒，金州勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）在決勝第4節砍下14分，全場22分、10籃板、7助攻、2抄截、2阻攻，幫助勇士在季後賽首輪闖過天王山之戰，成功晉級第2輪。賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）就大讚，「柯瑞的競爭鬥志讓我震撼！」

即便前3節個人手感不佳僅拿8分，但柯瑞在對手休士頓火箭末節步步進逼情況下，仍展現頂尖球星本色，單節轟下14分，隊友希爾德三分攻勢連發，更讓他再次做出招牌「晚安」手勢，迎接灣區軍團首輪季後賽晉級勝利。

勇士主帥柯爾賽後就表示，「4枚冠軍戒，加上1次的奧運金牌，柯瑞根本不需要再去證明什麼，但他每一晚都帶著必須證明些什麼心態出賽，這樣的競爭鬥志讓我震撼。」

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柯爾接著說道，「季後賽搶7大站在客場出賽，如果沒拿出真本事，早就淘汰回家了，而我的球員們今天就是拿出了真本事。」

日前在G6主場「關門」失利後，柯瑞賽後走回休息室時，看到了寶貝兒子的不捨神情，柯瑞甚至在受訪時表示，「如果G7沒有帶著正確心態出賽，那你就得開始準備漫長的假期，沒有人想要當提前打包回家的球隊，我們是打包了一整周行程，先飛去德州，接著就要直接去明尼蘇達，這就是我們的態度。」

勇士贏球後，完成首輪「下剋上」壯舉，接下來在季後賽第2輪則將交手灰狼，爭取晉級西區冠軍賽門票。

▲勇士柯瑞說到做到，率隊在季後賽首輪第7戰撂倒火箭晉級。（圖／路透）