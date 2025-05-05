運動雲

>

林書豪再拿4月MVP　本季3度獲獎獨居聯盟史上第一人

▲TPBL職籃4月MVP林書豪、4月最佳外援威勝。（圖／TPBL提供）

▲TPBL職籃4月MVP林書豪、4月最佳外援威勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃4月MVP得主出爐，新北國王陣中當家球星林書豪以場均18.4分、6.4籃板、5.1助攻、1.9抄截全面數據，本季第3度拿下單月MVP殊榮，獨居聯盟史上首位。在國王日前已經確定拿下例行賽龍頭情況下，林書豪要拿下本季也是職業生涯首次的「年度MVP」獎項，幾乎已經可說是手到擒來。

面對激烈的排名競爭，林書豪在4月再次扛起國王大旗，場均繳出18.4分、6.4籃板、5.1助攻與1.9抄截的全能成績，並且在多場關鍵戰役中展現不同等級的領袖能力，帶領國王穩居排名第一，並順利提前取得季後賽資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4月5日對戰海神一役，林書豪單場貢獻29分、6助攻、 5顆三分球，末節幾次關鍵進球幫助球隊穩住戰局，以106比92擊退對手。

而在4月20日對決特攻的比賽中，他不但嚴防特攻得分主力飛馳，還需組織國王進攻、串聯團隊攻勢，全場攻下22分、8助攻，率隊順利以111:79取得勝利。

林書豪本季第3度贏得媒體與球迷高度認可，最終在媒體投票中獲得11張第一名選票，並以35.9%的加權總分獲得4月MVP殊榮，擊退4月亦表現出色的高錦瑋(27.6%)與蘇文儒(20%)。

關鍵字： 林書豪新北國王4月MVP台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

季後賽首輪「大當機」　火箭得分王格林成淘汰頭號戰犯

季後賽首輪「大當機」　火箭得分王格林成淘汰頭號戰犯

勇士「萌神」G7奪勝招牌晚安手勢再現　柯爾：柯瑞鬥志讓我震撼

勇士「萌神」G7奪勝招牌晚安手勢再現　柯爾：柯瑞鬥志讓我震撼

從0分到33分的勇士「希神」！　希爾德單場9顆三分飆季後賽代表作

從0分到33分的勇士「希神」！　希爾德單場9顆三分飆季後賽代表作

快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭

快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭

快訊／勇士季後賽G7半場12分領先　希爾德6顆三分球轟22分壓火箭

快訊／勇士季後賽G7半場12分領先　希爾德6顆三分球轟22分壓火箭

百位自行車友齊聚三貂嶺　快閃活動喊話「還我安全自行車道」

百位自行車友齊聚三貂嶺　快閃活動喊話「還我安全自行車道」

馬建豪飆23分助隊大逆轉　夢想家3連勝明拚第2種子晉級

馬建豪飆23分助隊大逆轉　夢想家3連勝明拚第2種子晉級

特攻單場慘輸45分！　曾文鼎：今天我們像失敗者

特攻單場慘輸45分！　曾文鼎：今天我們像失敗者

慘！特攻單場狂輸45分　主帥莫米爾：丟臉的一場比賽

慘！特攻單場狂輸45分　主帥莫米爾：丟臉的一場比賽

快訊／林書豪場上再度濺血！　賽後自嘲：長庚醫院該給我會員卡

快訊／林書豪場上再度濺血！　賽後自嘲：長庚醫院該給我會員卡

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

熱門新聞

160公里！旅美火球男林振瑋復出首戰驚艷全場　2局4K壓制對手

悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

從0分到33分的勇士「希神」！　希爾德單場9顆三分飆季後賽代表作

大谷翔平敲安、金慧成驚喜搶鏡　道奇遭勇士雙響砲逆襲斷連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1160公里！火球男林振瑋復出首戰

2南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

3希爾德轟33分　勇士G7生死戰贏了

4溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士

5從0分到33分　希爾德化身勇士希神

最新新聞

1手掌骨裂回歸　威勝奪4月最佳外援

2台北賽明開打　周天成挑戰第5冠

3林書豪4月MVP　本季3度獲獎聯盟第一

4旅日代表作！孫易磊6局無安打神投

5林維恩挨道奇首輪大物3分砲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366