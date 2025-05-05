林書豪再拿4月MVP　本季3度獲獎獨居聯盟史上第一人

▲TPBL職籃4月MVP林書豪、4月最佳外援威勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃4月MVP得主出爐，新北國王陣中當家球星林書豪以場均18.4分、6.4籃板、5.1助攻、1.9抄截全面數據，本季第3度拿下單月MVP殊榮，獨居聯盟史上首位。在國王日前已經確定拿下例行賽龍頭情況下，林書豪要拿下本季也是職業生涯首次的「年度MVP」獎項，幾乎已經可說是手到擒來。

面對激烈的排名競爭，林書豪在4月再次扛起國王大旗，場均繳出18.4分、6.4籃板、5.1助攻與1.9抄截的全能成績，並且在多場關鍵戰役中展現不同等級的領袖能力，帶領國王穩居排名第一，並順利提前取得季後賽資格。

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4月5日對戰海神一役，林書豪單場貢獻29分、6助攻、 5顆三分球，末節幾次關鍵進球幫助球隊穩住戰局，以106比92擊退對手。

而在4月20日對決特攻的比賽中，他不但嚴防特攻得分主力飛馳，還需組織國王進攻、串聯團隊攻勢，全場攻下22分、8助攻，率隊順利以111:79取得勝利。

林書豪本季第3度贏得媒體與球迷高度認可，最終在媒體投票中獲得11張第一名選票，並以35.9%的加權總分獲得4月MVP殊榮，擊退4月亦表現出色的高錦瑋(27.6%)與蘇文儒(20%)。