快訊／PLG總冠軍賽開打　G1勇士「下剋上」逆襲擊倒領航猿

▲勇士莫巴耶關鍵時刻罰球頂著壓力，全場貢獻26分。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃2024-25賽季年度總冠軍賽，5日正式點燃戰火，本季由例行賽龍頭桃園璞園領航猿交手季後賽首輪晉級的台北富邦勇士，兩隊上半場進攻狀態低迷，地主領航猿僅以36比33領先，下半場勇士靠著莫巴耶強攻超前，領航猿決勝期追分總差臨門一腳，最後關頭莫巴耶罰球建功，勇士就以78比76逆襲奪勝。

開賽地主領航猿由長人林正罰球首開紀錄，伯朗、丁恩迪內線連續建功，隨後伯朗又是三分線外開火，讓領航猿取得8比0領先。

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但勇士在首節中段開始找到節奏，沃特斯三分彈命中，不過領航猿一哥盧峻翔此時同樣三分球開火，葛拉漢快攻上籃，伯朗隨後中距離、三分球連續得手，領航猿拉開22比10大幅超前。勇士暫停後由沃特斯三分球止血，但首節打完領航猿仍以22比13取得領先。

次節開打後，領航猿瓊斯三分球率先開火，但勇士林志傑也有中距離回應，勇士威希一次蓄意衝撞丁恩迪領到技術犯規，隨後雙方進攻都呈現當機狀況，但領航猿強悍防守仍帶動快攻機會，丁恩迪禁區補籃得手，隨後伯朗又是底角外線破網，讓領航猿以34比19領先。

此時勇士總算甦醒，金恩禁區強勢3分打得手，隨後又是三分球破網，帶起一波12比0攻勢，半場打完領航猿僅以36比33小幅領先。

上半場雙方整體進攻表現都呈現低迷，領航猿團隊命中率僅有31.8％，勇士更是僅有30.2%，因此前兩節打完呈現低比分焦土戰。

第3節開打後，勇士靠著周桂羽三分冷箭，加上金恩切入爆扣追到1分差，隨後雙方戰況持續拉鋸，勇士靠著內線不斷強攻，沃特斯、威希4罰2中，勇士終於以49比48取得領先。

隨後勇士持續靠著林志傑內線強攻拿分，但領航猿主控白曜誠三分冷箭再度追成51平，加上瓊斯連續內線得手，3節打完領航猿重新要回55比53領先。

末節兩隊比分持續膠著，領航猿李家慷切入進算加罰，追成58比60，但勇士莫巴耶快攻得手穩住陣腳，周桂羽終場前6分50秒底線三分彈得手，但隨後領航猿也靠李家慷連續開火帶起氣勢，終場前3分53秒伯朗雙手爆扣，領航猿追到67比69。

▲勇士執行教練吳永仁在總冠軍首戰就領軍奪勝。（圖／勇士提供）

終場前2分23秒，領航猿瓊斯弧頂飆進三分球，讓球隊重新取得70比69超前，但勇士暫停後隨即由莫巴耶飆進三分球，再度取得兩分領先。

終場前57.4秒，盧峻翔切入後助攻埋伏在底角的李家慷飆進三分球要回1分超前，領航猿此時卡總也鼓動主場球迷起立應援，但勇士沃特斯隨即禁區得手，再度取得74比73領先。

領航猿關鍵時刻又發生24秒進攻時間違例，留給勇士22.6秒進攻時間，領航猿在勇士尚未發球前就犯規，讓勇士莫巴耶罰進1球取得75比73領先。

終場前21.3秒，勇士莫巴耶展現穩定性兩罰俱中，但終場前10.3秒領航猿伯朗擦板三分球命中追到1分差，隨後領航猿啟用犯規戰術，莫巴耶在剩下9秒時兩罰一中，勇士以78比76領先。領航猿喊出短暫停後，伯朗底線出手被周桂羽成功守住，最終勇士就以78比76勝出，戲劇性取得G1首勝。

▲領航猿盧峻翔此戰16投僅2中，拿下5分、7籃板、4助攻、2抄截。（圖／領航猿提供）