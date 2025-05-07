快訊／神逆轉！　哈利伯頓1.1秒準絕殺三分彈溜馬次輪奪2連勝

記者杜奕君／綜合報導

即便賽前傳出3大主將莫布里（Evan Mobley）、賈蘭德（Darius Garland）以及杭特（De’Andre Hunter）通通因傷缺陣，但克里夫蘭騎士7日在東區季後賽次輪第2戰，靠著當家球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）全場狂轟48分一度率領騎士20分領先，但溜馬王牌主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）終場前1.1秒準絕殺三分彈建功，溜馬就以120比119拿下系列賽2連勝。

身為東區頭號種子的騎士，在東區季後賽第2輪首戰意外敗給印第安那溜馬後，7日在系列第2戰賽前傳出利空消息，包括本季「年度最佳防守球員」莫布里、明星主控賈蘭德，以及主力第六人杭特，此戰通通因傷無法上陣，也讓騎士整體戰力大受考驗。

但身為球隊一哥的米歇爾，拒絕在主場面臨2連敗的強大壓力，騎士開賽就靠米歇爾不斷撕裂對手防線，加上梅里歐（Sam Merrill）連續飆進3記三分球，首節打完騎士就以32比15大幅領先。

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次節騎士持續團隊三分火力秀，一度將領先擴大來到20分之多，但溜馬靠著強勢防守一度追到僅個位數差距，但騎士射手史特魯斯（Max Strus）連續三分冷箭止血，加上米歇爾持續飆分，半場打完騎士持續以61比50取得領先。

下半場開打後，米歇爾火燙手感依舊令溜馬難以招架，一度又將領先擴大來到20分，前3節打完米歇爾已經拿下36分情況下，3節打完依舊穩定手握14分超前。

末節溜馬持續追分，奈史密斯（Aaron Nesmith）補扣，加上西亞卡姆（Pascal Siakam）終場前27.5秒強勢切入得手，溜馬步步逼近追到僅3分差距，終場前1.1秒溜馬明星主控哈利伯頓飆進致勝準絕殺三分彈，最終騎士反撲無力，溜馬就戲劇性以120比119擊敗騎士。

此戰溜馬6人得分上雙，透納（Myles Turner）與奈史密斯都有23分進帳，至於致勝功臣哈利伯頓則是19分、9籃板、4助攻，包含價值連城的終場前1.1秒25呎大號三分彈準絕殺。

搞砸20分領先優勢的騎士方面，米歇爾轟下48分、5籃板、9助攻、4抄截成為悲劇英雄，騎士在次輪前兩戰吞下主場2連敗，系列賽面臨極大危機。

▲溜馬哈利伯頓（中）不可思議1.1秒準絕殺，季後賽次輪2連勝騎士。（圖／路透）