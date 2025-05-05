晚上7點半開打也沒用　盧峻翔總冠軍G1失常坦言狀況差

▲盧峻翔冠軍賽G1整體表現失常，球隊最終以兩分敗北。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／桃園報導

本季例行賽王者桃園璞園領航猿，5日在總冠軍賽首戰意外在自家主場踢到鐵板，以兩分之差敗給台北富邦勇士，系列賽以0比1落後。此戰領航猿當家球星，日前剛剛完成「年度MVP」2連霸的盧峻翔，全場16投僅2中拿下5分、7籃板、4助攻、2抄截。賽後盧峻翔表示，「狀況不是很好，也不想多說什麼，今天這場過了就過了。」

盧峻翔在本賽季經歷中華隊、東超、BCL等國際賽事洗禮，整體成熟度更上一層樓，也率領領航猿例行賽戰績一路獨走，最終順利拿下年度MVP獎項2連霸。

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但冠軍賽首戰，盧峻翔遭勇士針對性嚴防，全場出賽37分37秒，16投僅2中，最終以5分、7籃板、4助攻、2抄截、1阻攻作收。

賽後盧峻翔表示，「狀況不是很好，不想多說什麼，7戰4勝的比賽，還有很多需要準備，今天這場過了就過了。」

至於本季同樣個人獎項大豐收的領航猿主力後衛李家慷則表示，「今天我們的節奏被勇士帶著走，沒有適合的戰術破解，我們會再調整，周3的冠軍系列第2戰再好好贏得比賽。」

贏球的勇士方面，執行教練吳永仁則說，「看最後比分及雙方命中率，就知道這是一場激烈的焦土戰，雙方的身體碰撞很多，尺度比較鬆，讓雙方有很多身體對抗，雖然我們一開始有些混亂，但我們是有備而來，用了很多策略來限制伯朗與盧峻翔，我認為球員表現非常棒。」

▲盧峻翔在冠軍賽首戰16投僅2中，單場拿下5分。（圖／領航猿提供）