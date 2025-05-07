勇士贏球戰況卻告急　柯瑞左大腿傷勢G2恐無法上場

▲勇士柯瑞可能在G2也將無法上陣。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜奕君／綜合報導

金州勇士7日在季後賽第2輪首戰，以99比88擊敗明尼蘇達灰狼，但陣中王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）在僅打12分54秒情況下，就因為左大腿後側傷勢退場，隨後也確定此戰無法回歸。賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）透露，「柯瑞本人相當沮喪，且可能在第2戰也將無法上陣。」

柯瑞在此戰第2節剩下8分20秒時，切入拋射命中，但隨即就出現左腿不適狀況，緊急退場接受治療，全場僅出賽12分54秒，拿下13分、1籃板、1助攻。

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隨後上半場尚未結束，勇士球團就宣布柯瑞此戰將不會回歸，所幸在灰狼上半場團隊手感低迷情況下，勇士第3節建立多達超過20分領先優勢，也頂住艾德華茲（Anthony Edwards）領軍反撲，最終以11分之差贏球，完成首戰「下剋上」勝利。

賽後勇士總教練柯爾受訪時表示，「柯瑞將會在美國時間周3進行MRI核磁共振檢查，確定傷勢狀況，我們也會做好周4（指第2戰）沒有他的準備，但目前一切都尚未確定，還需要確認傷勢後進行討論。」

柯瑞在季後賽首輪對上休士頓火箭的7場比賽表現出色，場均可攻下24分、5.9籃板、5.7助攻，此戰開賽狀態也十分火燙，出賽不到13分鐘就轟下13分，勇士在少了這位當家球星情況下，G2勢必將面臨更嚴峻挑戰。