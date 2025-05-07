NBA「史上首見」神奇紀錄　季後賽次輪高種子球隊首戰全輸球

▲勇士巴特勒在季後賽次輪首戰順利擊敗灰狼。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

7日金州勇士在頭號主將「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）僅打13分鐘不到就傷退情況下，依舊擊敗明尼蘇達灰狼，這也讓NBA季後賽第2輪「首次出現」低順位種子球隊，全部在系列賽首戰，以客場球隊身份贏球，4個對戰組合全數出現「下剋上」局面。

包括印第安那溜馬擊敗克里夫蘭騎士、紐約尼克擊敗波士頓塞爾提克，以及丹佛金塊首戰戲劇性絕殺聯盟例行賽龍頭奧克拉荷馬雷霆，以及今日勇士擊敗溜馬，NBA史上首次在季後賽次輪，出現系列首戰全數由低種子球隊贏得首戰勝利的神奇紀錄。

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其中，溜馬今日更在落後20分情況下，靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）終場前1.1秒準絕殺三分彈，再次撂倒騎士，在系列賽連續兩場客場出賽都贏球，取得2比0大好氣勢。

在經歷季後賽首輪後，脫穎而出的高順位球隊，卻全數在次輪首戰以輸球收場，在NBA歷史以來是首見紀錄，就連東、西區頭號強權騎士、雷霆也紛紛中箭落馬，且不少低種子球隊都是上演大逆轉、準絕殺戲碼，也讓本季的NBA季後賽戰況，呈現更加詭譎多變情況。

▲溜馬哈利伯頓領軍在季後賽次輪連續擊敗東區龍頭騎士兩場。（圖／路透）