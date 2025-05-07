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守下伯朗G1逆轉一擊　周桂羽：那球有吹犯規的空間

▲富邦勇士周桂羽。（圖／PLG職籃提供）

▲富邦勇士主力前鋒周桂羽。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃2024-25賽季年度總冠軍賽第2戰，將於7日晚間持續於桃園巨蛋開打，首戰兩隊激烈肉搏戰，賽後領航猿總教練卡米諾斯更是「開批」直指勇士得利，且伯朗最後嘗試逆轉三分球出手，明顯遭周桂羽犯規但裁判並未響哨。對此，周桂羽今日賽前表示，「我覺得那球是50-50，確實有吹犯規的空間，但比賽是打48分鐘，是由很多小細節才造成勝負。」

領航猿與勇士在冠軍系列賽首戰就充滿激情火花，強大的肢體碰撞也讓比賽呈現「焦土戰」走向，其中領航猿洋將伯朗在最後關頭落後兩分，且進攻時間充裕下，選擇底線三分球出手，遭對位的勇士前鋒周桂羽成功對位，成為雙方勝負分野。

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賽後領航猿主帥卡米諾斯認為周桂羽的防守有「侵犯投籃者圓柱體」情形，對此周桂羽今日賽前則表示，「我覺得那球伯朗有刻意朝我身上靠，我也確實有身體接觸，但就是50-50的球，可吹可不吹。」

對於首戰團隊嚴防領航猿當家球星「夜王」盧峻翔的策略奏效，讓他單場16投僅2中拿下5分，周桂羽則認為，「盧峻翔是心理素質很棒的球員，我認為經過首戰失利，接下來他一定會努力嘗試反彈，我們不能掉以輕心。」

至於自己在冠軍賽的目標，周桂羽表示，「最重要的當然是拿下總冠軍，另外我也希望自己在關鍵時刻能夠挺身而出，過去都是傑哥（林志傑）帶領著我們衝鋒陷陣，現在我希望能帶著傑哥打！」

▲富邦勇士周桂羽。（圖／PLG職籃提供）

▲談到冠軍賽G1守下伯朗逆轉一擊，周桂羽認為確實有吹犯規空間。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG總冠軍賽台籃台北富邦勇士周桂羽伯朗桃園璞園領航猿台籃

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