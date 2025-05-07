「夜王」進攻低迷待突破　關達祐大讚：盧峻翔是真領袖

▲盧峻翔背負壓力總冠軍賽連兩戰進攻狀態低迷。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／桃園報導

桃園璞園領航猿7日在主場克服15分落後，最終在主場以92比81贏球，將系列賽扳成1比1平手。此戰領航猿一哥「夜王」盧峻翔雖然攻下13分、4籃板、4助攻，但全場16投僅4中，三分球更是7頭落空。但主力防守大鎖關達祐強調，「盧峻翔背負了很多壓力，希望帶領球隊奪冠，我們必須幫助他，因為他就是我們的領袖。」

本季勇奪年度MVP「2連霸」，盧峻翔在冠軍賽首戰卻是進攻表現低迷，全場16投2中僅拿5分，也成為球隊主場吞敗主因所在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日總冠軍G2，盧峻翔雖然攻下13分、4籃板、4助攻，但全場16投僅4中，三分球更是7投全數落空，整體進攻表現仍呈現低迷狀況。

盧峻翔賽後表示，「很開心能拿下此戰勝利，這兩場我的手感不是特別好，賽前告訴自己打得更有耐心，不用證明自己多有能力，能帶領球隊拿下勝利才是重要的。」

此戰在終場前1分44秒投進超前三分球，全場貢獻7分、3籃板、3助攻、2抄截的關達祐就表示，「盧峻翔背負很大的壓力，他才大我1歲，但卻要扛起帶領全隊爭冠的重任，我們一定會努力幫助他，因為他就是我們的領袖。」

▲關達祐直言盧峻翔就是球隊領袖。（圖／PLG提供）