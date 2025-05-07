快訊／領航猿主場復活！　5人得分上雙總冠軍G2逆轉勝

▲領航猿克服最多15分落後，總冠軍G2在主場上演逆轉勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃2024-25賽季年度總冠軍賽第2戰，7日晚間於桃園巨蛋開打，首戰告捷的勇士，上半場靠著「最強外籍生」莫巴耶強攻，一度取得15分大幅領先，但領航猿在3節尾聲連續三分球攻勢逆轉超前，在瓊斯砍下21分、11籃板，盧峻翔、李家慷各拿13分，全隊5人得分雙位數優勢火力下，領航猿92比81擊敗勇士，系列賽扳成1比1平手。

開賽領航猿就由主控白曜誠三分球首開紀錄，但勇士隨後靠柏德、威希連續強攻，打出11比3反擊逆轉超前，隨後G1手感火燙的莫巴耶也飆進三分球，讓勇士取得7分領先。

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但領航猿靠著盧峻翔、李家慷連續強勢切入追到兩分差，但勇士靠著洪楷傑三分冷箭破網，首節打完以28比23領先。

次節勇士柏德首開紀錄，但領航猿卡米諾斯在此節剩下10分37秒遭吹技術犯規，隨後洪楷傑又是拋射得手，勇士拉開10分超前。

上半場終了前4分47秒，勇士威希與領航猿伯朗卡位激烈肉搏，伯朗直接趁勢撂倒威希，裁判吹判威希、伯朗雙方犯規，沃特斯吞下1次技術犯規、伯朗又領到1次違反運動精神犯規。

隨後勇士持續靠威希、莫巴耶以及柏德連續攻擊領航猿禁區得手，此時勇士已經手握50比35領先。但領航猿靠著李家慷、葛拉漢連續三分彈追分，上半場打完勇士仍以55比47領先地主領航猿。

▲莫巴耶此戰有17分、8籃板進帳。（圖／勇士提供）

下半場開打後，領航猿一度追到僅5分差，但勇士柏德、賴廷恩接連搶分，隨後周桂羽三分球命中，勇士又回到10分領先優勢。但領航猿展現韌性，李家慷、葛拉漢連續三分球命中，隨後瓊斯連拿5分，領航猿終於追成68比68平手。

追分氣勢大好的領航猿，在此節剩下1分44秒時，關達祐底線三分彈破網，領航猿終於再度取得領先優勢，3節打完領航猿逆轉以73比69領先勇士。

末節領航猿將領先擴大至7分，勇士柏德切入得手總算終止得分荒，洪楷傑三分彈命中，讓勇士追成77比77。領航猿終場前4分39秒由關達祐強勢切入完成3分打。終場前3分31秒盧峻翔關鍵切入命中，幫助領航猿拉開82比77領先。

領航猿瓊斯兩罰一中，拉開6分領先，但勇士持續強攻禁區得手，終場前2分11秒領航猿瓊斯又是切入3分打，讓球隊以86比79領先。

勇士靠陳又瑋快速拿下兩分，但終場前1分42秒領航猿伯朗三分彈得手拉開8分領先，終場前26.6秒瓊斯雙手爆扣奠定勝果，最終領航猿完成大逆轉，G2順利贏球也將總冠軍賽扳成1比1平手。

領航猿此戰以瓊斯24分、11籃板、2抄截最佳，葛拉漢17分、7籃板、5助攻，盧峻翔、李家慷以及伯朗各有13分進帳。

勇士方面則以威希18分、13籃板、4助攻、4阻攻，莫巴耶17分、8籃板，洪楷傑12分進帳。

▲領航猿李家慷連兩戰有穩定發揮，此戰再度貢獻13分、3籃板、3助攻、2抄截。（圖／領航猿提供）