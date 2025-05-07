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快訊／領航猿主場復活！　5人得分上雙總冠軍G2逆轉勝

▲領航猿盧峻翔、伯朗、李家慷。（圖／領航猿提供）

▲領航猿克服最多15分落後，總冠軍G2在主場上演逆轉勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃2024-25賽季年度總冠軍賽第2戰，7日晚間於桃園巨蛋開打，首戰告捷的勇士，上半場靠著「最強外籍生」莫巴耶強攻，一度取得15分大幅領先，但領航猿在3節尾聲連續三分球攻勢逆轉超前，在瓊斯砍下21分、11籃板，盧峻翔、李家慷各拿13分，全隊5人得分雙位數優勢火力下，領航猿92比81擊敗勇士，系列賽扳成1比1平手。

開賽領航猿就由主控白曜誠三分球首開紀錄，但勇士隨後靠柏德、威希連續強攻，打出11比3反擊逆轉超前，隨後G1手感火燙的莫巴耶也飆進三分球，讓勇士取得7分領先。

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但領航猿靠著盧峻翔、李家慷連續強勢切入追到兩分差，但勇士靠著洪楷傑三分冷箭破網，首節打完以28比23領先。

次節勇士柏德首開紀錄，但領航猿卡米諾斯在此節剩下10分37秒遭吹技術犯規，隨後洪楷傑又是拋射得手，勇士拉開10分超前。

上半場終了前4分47秒，勇士威希與領航猿伯朗卡位激烈肉搏，伯朗直接趁勢撂倒威希，裁判吹判威希、伯朗雙方犯規，沃特斯吞下1次技術犯規、伯朗又領到1次違反運動精神犯規。

隨後勇士持續靠威希、莫巴耶以及柏德連續攻擊領航猿禁區得手，此時勇士已經手握50比35領先。但領航猿靠著李家慷、葛拉漢連續三分彈追分，上半場打完勇士仍以55比47領先地主領航猿。

▲富邦勇士莫巴耶、柏德、吳永仁。（圖／勇士提供）

▲莫巴耶此戰有17分、8籃板進帳。（圖／勇士提供）

下半場開打後，領航猿一度追到僅5分差，但勇士柏德、賴廷恩接連搶分，隨後周桂羽三分球命中，勇士又回到10分領先優勢。但領航猿展現韌性，李家慷、葛拉漢連續三分球命中，隨後瓊斯連拿5分，領航猿終於追成68比68平手。

追分氣勢大好的領航猿，在此節剩下1分44秒時，關達祐底線三分彈破網，領航猿終於再度取得領先優勢，3節打完領航猿逆轉以73比69領先勇士。

末節領航猿將領先擴大至7分，勇士柏德切入得手總算終止得分荒，洪楷傑三分彈命中，讓勇士追成77比77。領航猿終場前4分39秒由關達祐強勢切入完成3分打。終場前3分31秒盧峻翔關鍵切入命中，幫助領航猿拉開82比77領先。

領航猿瓊斯兩罰一中，拉開6分領先，但勇士持續強攻禁區得手，終場前2分11秒領航猿瓊斯又是切入3分打，讓球隊以86比79領先。

勇士靠陳又瑋快速拿下兩分，但終場前1分42秒領航猿伯朗三分彈得手拉開8分領先，終場前26.6秒瓊斯雙手爆扣奠定勝果，最終領航猿完成大逆轉，G2順利贏球也將總冠軍賽扳成1比1平手。

領航猿此戰以瓊斯24分、11籃板、2抄截最佳，葛拉漢17分、7籃板、5助攻，盧峻翔、李家慷以及伯朗各有13分進帳。

勇士方面則以威希18分、13籃板、4助攻、4阻攻，莫巴耶17分、8籃板，洪楷傑12分進帳。

▲領航猿盧峻翔、伯朗、李家慷。（圖／領航猿提供）

▲領航猿李家慷連兩戰有穩定發揮，此戰再度貢獻13分、3籃板、3助攻、2抄截。（圖／領航猿提供）

關鍵字： PLG總冠軍賽台北富邦勇士桃園璞園領航猿莫巴耶柏德盧峻翔李家慷葛拉漢

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