林書豪與國王「4大紀錄之夜」　主場33分之差痛宰雲豹

▲新北國王林書豪率隊寫下「4大紀錄之夜」。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

林書豪與他的新北國王，8日在主場寫下4大聯盟新紀錄，團隊除了首節飆進驚人的48分、傳出14次助攻並投進10顆三分球，上半場攻下71分，4項數據都改寫聯盟歷史新高。在林書豪投進本季最高7顆三分球，進帳25分、4籃板、7助攻領軍下，國王最終以117比84痛宰雲豹。此戰落敗也讓雲豹晉級季後賽之路陷入危機，本周六對上新北特攻之戰必須全力搶勝。

本周一、二才在泰國進行兩場BCL東亞資格賽客場賽事，風塵僕僕返台後的國王又得迎接今、明兩天的主場2連戰，行程可說是相當緊湊。

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但這樣的密集賽程，似乎並未對國王球員造成影響，今日對上雲豹，開賽國王團隊戰力大爆發，單節投進10記三分球並有14次助攻，狂轟48分的凶猛火力，讓對手雲豹毫無招架之力，另外國王上半場合計拿到71分，4項數據都改寫聯盟新紀錄。如此凶猛火力，國王一度領先雲豹超過40分，最終就以33分之差擊潰雲豹。

此戰國王6人得分達雙位數，以林書豪拿下25分、4籃板、7助攻最佳，他全場三分球命中7顆，也是本季個人新高紀錄。

反觀雲豹方面，在首節就被國王打出48比12的懸殊比分差距下，後3節僅能苦苦追趕，此戰以威廉斯拿下23分最高，林信寬12分，高錦瑋9分、4助攻，克羅馬雖然有14分、7籃板、6助攻進帳，但全場17投僅5中。

賽後林書豪表示，「這場比賽對我來說沒有意義，不會幫我們贏冠軍，我們就是尊重自己、尊重隊友，我們比對手更拚，這是我們球員的價值觀，現在我們有更多經驗，教練的體系也更穩固了，我認為現在可以看出我們過去兩、三年所做的努力。」

▲桃園台啤永豐雲豹林信寬此戰拿下本土最高12分。（圖／TPBL提供）