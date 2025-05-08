運動雲

>

林書豪與國王「4大紀錄之夜」　主場33分之差痛宰雲豹

▲新北國王林書豪，桃園台啤永豐雲豹高錦瑋、林信寬。（圖／TPBL提供）

▲新北國王林書豪率隊寫下「4大紀錄之夜」。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

林書豪與他的新北國王，8日在主場寫下4大聯盟新紀錄，團隊除了首節飆進驚人的48分、傳出14次助攻並投進10顆三分球，上半場攻下71分，4項數據都改寫聯盟歷史新高。在林書豪投進本季最高7顆三分球，進帳25分、4籃板、7助攻領軍下，國王最終以117比84痛宰雲豹。此戰落敗也讓雲豹晉級季後賽之路陷入危機，本周六對上新北特攻之戰必須全力搶勝。

本周一、二才在泰國進行兩場BCL東亞資格賽客場賽事，風塵僕僕返台後的國王又得迎接今、明兩天的主場2連戰，行程可說是相當緊湊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但這樣的密集賽程，似乎並未對國王球員造成影響，今日對上雲豹，開賽國王團隊戰力大爆發，單節投進10記三分球並有14次助攻，狂轟48分的凶猛火力，讓對手雲豹毫無招架之力，另外國王上半場合計拿到71分，4項數據都改寫聯盟新紀錄。如此凶猛火力，國王一度領先雲豹超過40分，最終就以33分之差擊潰雲豹。

此戰國王6人得分達雙位數，以林書豪拿下25分、4籃板、7助攻最佳，他全場三分球命中7顆，也是本季個人新高紀錄。

反觀雲豹方面，在首節就被國王打出48比12的懸殊比分差距下，後3節僅能苦苦追趕，此戰以威廉斯拿下23分最高，林信寬12分，高錦瑋9分、4助攻，克羅馬雖然有14分、7籃板、6助攻進帳，但全場17投僅5中。

賽後林書豪表示，「這場比賽對我來說沒有意義，不會幫我們贏冠軍，我們就是尊重自己、尊重隊友，我們比對手更拚，這是我們球員的價值觀，現在我們有更多經驗，教練的體系也更穩固了，我認為現在可以看出我們過去兩、三年所做的努力。」

▲新北國王林書豪，桃園台啤永豐雲豹高錦瑋、林信寬。（圖／TPBL提供）

▲桃園台啤永豐雲豹林信寬此戰拿下本土最高12分。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 林書豪新北國王TPBL台籃雲豹高錦瑋林信寬

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／裕隆SBL第8冠到手　隊史第2度寫「3連霸」王朝

快訊／裕隆SBL第8冠到手　隊史第2度寫「3連霸」王朝

超狂！國王兩節轟71分創TPBL新高　半場20助攻也平紀錄

超狂！國王兩節轟71分創TPBL新高　半場20助攻也平紀錄

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

賽後記者會竟在「點外送」！　尼克活寶哈特讓好兄弟布朗森直搖頭

賽後記者會竟在「點外送」！　尼克活寶哈特讓好兄弟布朗森直搖頭

打爆金塊！　雷霆一哥SGA單場正負值「+51」破紀錄

打爆金塊！　雷霆一哥SGA單場正負值「+51」破紀錄

快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

「夜王」進攻低迷待突破　關達祐大讚：盧峻翔是真領袖

「夜王」進攻低迷待突破　關達祐大讚：盧峻翔是真領袖

快訊／領航猿主場復活！　5人得分上雙總冠軍G2逆轉勝

快訊／領航猿主場復活！　5人得分上雙總冠軍G2逆轉勝

守下伯朗G1逆轉一擊　周桂羽：那球有吹犯規的空間

守下伯朗G1逆轉一擊　周桂羽：那球有吹犯規的空間

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

熱門新聞

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

潘傑楷封壘動作惹議！陳俊秀：怕對方會受傷　平野也關切

柯瑞次輪G1傷退沮喪哭了！　勇士主帥擁抱安慰：真的很心疼

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

賽後記者會竟在「點外送」！　尼克活寶哈特讓好兄弟布朗森直搖頭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷拚40－40－40異次元紀錄

2超猛！　雷霆上半場轟87分破NBA新高

3潘傑楷封壘　陳俊秀怕他受傷

4柯瑞傷退沮喪哭了！主帥擁抱安慰

5台籃最狂！　新北國王單節轟48分

最新新聞

1周天成、王子維晉8強　麟榤配破魔咒

2林書豪率國王寫「4大紀錄之夜」！

3裕隆SBL第8冠到手　隊史第2度3連霸

4陽信銀行盃青少棒賽明爭冠！

5超狂！　國王半場轟71分創新高

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366