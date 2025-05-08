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打爆金塊！　雷霆一哥SGA單場正負值「+51」破紀錄

記者杜奕君／綜合報導

在季後賽次輪首戰遭丹佛金塊逆轉，奧克拉荷馬雷霆8日展現王者之勢，8日在G2全隊14人都有得分紀錄，上半場就轟下「87分」打破聯盟季後賽半場新高，雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）只打3節就轟下34分、4籃板、8助攻，全場正負值高達「+51」創下NBA季後賽歷史新高紀錄。

雷霆此戰開賽就火力全開，上半場團隊51投30中，18罰17中，包含投進10記三分球，半場就狂轟87分改寫聯盟季後賽半場得分新高紀錄。

下半場開打後，雷霆火力依舊沒有止歇，一度領先金塊多達48分，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大僅出賽30分11秒，就以13投11中，外帶11罰全進的優質表現，轟下34分、4籃板、8助攻，全場正負值高達「+51」，創下NBA季後賽單場正負值新高。

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在先前聯盟季後賽單場正負值新高紀錄，為詹姆斯（LeBron James）、巴特勒（Jimmy Butler）以及班恩（Desmond Bane）的單場「+46」。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大單場正負值來到「+51」，改寫聯盟季後賽新高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽雷霆金塊吉爾吉斯-亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander約基奇

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