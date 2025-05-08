快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

記者杜奕君／綜合報導

季後賽次輪首戰意外遭丹佛金塊逆轉勝，NBA本季例行賽龍頭奧克拉荷馬雷霆8日在系列第2戰展現霸氣，上半場狂轟破聯盟季後賽半場最高的「87分」，也讓金塊毫無還擊之力，在吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場狂轟34分外帶4籃板、8助攻，最終雷霆14人輪番上陣都有得分紀錄，以149比106擊敗金塊，將系列賽扳成1比1平手。

開賽雷霆先發五虎表現均衡，球隊一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續強勢切入，雷霆開局狂轟猛炸，一度拉開40比16的大幅超前，首節在吉爾吉斯-亞歷山大拿下13分、5助攻帶領下，雷霆以45比21遙遙領先。

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次節雷霆持續狂轟猛炸，在上半場6人得分上雙，包含吉爾吉斯-亞歷山大砍下18分、7助攻帶領下，雷霆上半場團隊猛攻「87分」，改寫聯盟季後賽半場新高得分紀錄。

第3節開打後，雷霆持續猛烈攻勢，此節尾聲金塊頭號戰將「小丑」約基奇（Nikola Jokic）更苦吞個人第6犯提前退場，讓戰況更加不利，雷霆在吉爾吉斯-亞歷山大持續站上罰球線取分情況下，3節打完也趁勢拉開124比76，多達48分領先。

在前3節打完比分差距顯著下，末節兩隊都選擇撤下主力陣容出清板凳，金塊一度趁勢打出12比6攻勢，但雷霆替補戰力依舊維持高效率攻守表現，讓領先始終在40分以上，最終就以149比106擊敗金塊。

▲金塊約基奇3節沒打完就6犯離場，球隊也吞下季後賽最慘敗。（圖／達志影像／美聯社）