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快訊／裕隆SBL第8冠到手　隊史第2度寫「3連霸」王朝

▲裕隆布蘭登、藍少甫、高承恩。（圖／籃協提供）

▲裕隆布蘭登率隊完成冠軍3連霸，個人也拿下FMVP殊榮。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

SBL超級籃球聯賽8日進行總冠軍賽第3戰，在5戰3勝制已經取得2勝0敗領先的裕隆，在洋將布蘭登砍下20分、20籃板、5助攻、2抄截、7阻攻，年度MVP藍少甫也進帳16分攜手合作下，裕隆最終65比62擊敗台銀，以「直落三」3勝0敗拿下本季年度總冠軍，也是隊史第8冠，裕隆也完成隊史第2度的冠軍「3連霸」大業。

總冠軍系列前兩戰都順利贏球，裕隆今日遭遇背水一戰的台銀強力反撲，終場前1分13秒內，台銀葛萊斯三分球命中，讓球隊追到62比63。

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▲裕隆布蘭登、藍少甫、高承恩。（圖／籃協提供）

▲裕隆年度MVP藍少甫此戰貢獻16分。（圖／籃協提供）

但隨後裕隆掌握關鍵進攻籃板，布蘭登關鍵兩罰命中，台銀反撲三分球未能命中，最終裕隆就以3分險勝，不僅完成衛冕3連霸，也是隊史SBL聯賽第8冠。

裕隆全場以布蘭登拿下20分、20籃板、5助攻、2抄截、7阻攻表現最佳，他也順利奪得總冠軍賽MVP殊榮，藍少甫16分、4籃板，高承恩投進4顆三分球進帳12分、4籃板。台銀以洋將葛萊斯32分、15籃板最高，陳侑昫拿下10分。

▲裕隆布蘭登、藍少甫、高承恩。（圖／籃協提供）

▲高承恩關鍵時刻三分球連發，成為球隊封王關鍵。（圖／籃協提供）

關鍵字： SBL總冠軍布蘭登3連霸台籃第8冠台銀藍少甫

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