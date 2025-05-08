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賽後記者會竟在「點外送」！　尼克活寶哈特讓好兄弟布朗森直搖頭

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克8日又再度上演落後20分大逆轉，以91比90擊敗衛冕軍波士頓塞爾提克，系列賽取得2比0領先。賽後記者會上，此戰攻下尼克全隊最高23分的「活寶」防守悍將哈特（Josh Hart）竟然在滑手機點外送，搞笑行徑被發現後，一同出席記者會的尼克明星主控，也是哈特好兄弟的布朗森（Jalen Brunson）都無奈直搖頭，模樣相當逗趣。

繼首戰克服20分落後，逆轉贏球後，尼克在季後賽次輪G2又一次在對手綠衫軍領先多達20分情況下，最後成功克服頹勢再度逆轉贏球，完成不可思議的系列賽2連勝。

賽後記者會上，此戰砍下全隊最高23分外帶6籃板、3助攻、2阻攻的哈特，與大學時期共同奪冠的死黨布朗森，連袂出席賽後記者會，在提問過程中，哈特被記者發現一直同時在使用手機，因此記者提問他是否在發文更新個人社群。

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但哈特卻相當「坦白」地表示，自己只是在外送平台上嘗試點些吃的，這樣無厘頭的行徑，讓好兄弟布朗森都相當傻眼，當下無言以對只能默默搖頭，模樣是相當逗趣。

當然，布朗森這樣的「吐槽」行徑，絕對無損兩人從大學時期攜手奪冠就建立的深厚情誼，只是這樣的逗趣畫面被全球放送後，也引發球迷熱議討論。

▲尼克悍將哈特賽後記者會點外送餐點，好兄弟布朗森無言以對。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克悍將哈特賽後記者會點外送餐點，好兄弟布朗森無言以對。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽尼克哈特布朗森Josh Hart

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