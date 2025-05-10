NBA季後賽「新戰神」！　米歇爾近兩戰場均轟45.5分大爆發

記者杜奕君／綜合報導

克里夫蘭騎士10日終於在季後賽次輪贏球，靠著當家一哥「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）全場狂轟43分、9籃板、5助攻、1抄截，率隊以126比104擊敗印第安那溜馬，連同前役狂轟48分在內，米歇爾近兩戰火力大爆發，平均可轟下45.5分、7籃板、7助攻、2.5抄截，攻守兩端強悍表現，儼然成為季後賽「新戰神」。

東區本季例行賽龍頭騎士，在首輪順利過關晉級後，第2輪對上溜馬卻遭遇苦戰，G1主場失利情況下，G2又面臨3員大將因傷無法上陣，但靠著米歇爾單場轟下48分，眼看就要在主場贏球扳平戰局，不料卻被溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）不可思議三分彈準絕殺，主場兩戰都意外失守。

在陷入系列賽0比2落後的不利局面下，騎士今日前進客場，要全力避免遭到溜馬「聽牌」，此戰米歇爾表現依舊勇冠三軍，第2節率隊打出34比13猛烈攻勢，半場打完就建立多達21分領先優勢。

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下半場溜馬雖然嘗試追分，但關鍵時刻米歇爾再度殺出，末節獨拿14分進帳，最終用單場29投14中，包含三分球13投5中、罰球14罰10中的精彩表現，轟下43分、9籃板、5助攻、1抄截，也率隊以126比104大勝溜馬，也將系列賽追成1比2局面。

近兩戰米歇爾進入「無雙模式」，場均可攻下45.5分、7籃板、7助攻、2.5抄截，凶猛火力令溜馬難以招架。

此戰在主場以22分慘敗的溜馬方面，此戰攻下全隊最高18分外帶4籃板、3助攻的西亞卡姆（Pascal Siakam）賽後則表示，「今晚騎士各方面都勝過我們，他們就是比我們好，但我相信我們的團隊，雖然比賽會很艱難，不過我們一定會捲土重來。」

▲騎士米歇爾連兩戰轟破超過40分，凶猛火力令溜馬難以招架。（圖／達志影像／美聯社）