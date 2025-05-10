運動雲

>

快訊／金塊又贏了！　次輪G3延長血戰撂倒龍頭雷霆

記者杜奕君／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆與丹佛金塊在西區季後賽次輪前兩戰打成1比1平手局面下，系列G3雙方正規48分鐘一路鏖戰進入延長，但金塊在主場氣勢加持下，延長賽率先打出7比0猛攻，在莫瑞（Jamal Murray）轟下27分、8助攻、4抄截領軍下，金塊113比104主場贏球，系列賽取得2比1領先。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，金塊約基奇、莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊莫瑞率隊轟下27分、8助攻、4抄截，延長賽艱辛戰勝雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

開賽雷霆就靠主戰長人霍姆格倫（Chet Holmgren）強勢領軍打出17比8攻勢，此時金塊在「小丑」約基奇（Nikola Jokic）領軍帶起一波8比0反撲，追到僅1分差，不過霍姆格倫持續飆分，首節打完雷霆以28比22取得領先。

第2節金塊持續步步進逼，甚至一度1分逆轉超前，不過兵強馬壯的雷霆靠著板凳暴徒威金斯（Aaron Wiggins）殺出，又拉開7分超前，加上金塊一哥約基奇上半場遭到嚴防，雖然拿下8分、9籃板，但9投僅2中，還發生多達5次失誤，也讓金塊半場打完51比56落後給雷霆。

下半場金塊追分氣勢再起，此節進行剩下5分13秒時，金塊約基奇上籃得手，取得71比69領先，隨後兩隊展開激烈拉鋸，雷霆在威廉斯（Jalen Williams）最後關頭兩罰一中，雷霆3節打完83比80微幅超前。

末節兩隊持續拉鋸焦土戰，終場前2分17秒金塊「藍箭俠」莫瑞中距離跳投得手，但此戰手感最火燙的威廉斯在終場前1分50秒飆進關鍵三分球，又讓雷霆手握1分領先。

隨後威廉斯又站上罰球線兩罰俱中，終場前1分11秒幫助雷霆以102比99超前地主金塊。但終場前26.7秒，金塊戈登（Aaron Gordon）底線三分球順利進球，雙方戰成102比102平手進入延長賽。

雙方正規賽14次互換領先，12度打成平手下，比賽進入延長賽由金塊約基奇首開紀錄，隨後小波特（Michael Porter Jr.）三分冷箭破網，金塊一波7比0攻勢令雷霆難以招架。

反觀雷霆延長賽僅能靠霍姆格倫零星單打追分，金塊約基奇又是單打進球讓球隊續保領先優勢，延長賽終了前1分5秒再度命中，讓金塊拉開9分超前奠定勝果，最終金塊就在主場艱辛贏下G3勝利。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，金塊約基奇、莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆威廉斯轟下32分，球隊季後賽次輪G3仍在延長賽輸球。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽雷霆金塊吉爾吉斯-亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander約基奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

女神李多慧熱舞應援世壯運　爆料自己最愛運動是「跆拳道」

女神李多慧熱舞應援世壯運　爆料自己最愛運動是「跆拳道」

快訊／「蜘蛛人」米歇爾飆43分　東區霸主騎士次輪G3痛宰溜馬22分

快訊／「蜘蛛人」米歇爾飆43分　東區霸主騎士次輪G3痛宰溜馬22分

危機！雲豹輸特攻就淘汰　高錦瑋、林信寬喊話拚了

危機！雲豹輸特攻就淘汰　高錦瑋、林信寬喊話拚了

林書豪與國王「4大紀錄之夜」　主場33分之差痛宰雲豹

林書豪與國王「4大紀錄之夜」　主場33分之差痛宰雲豹

快訊／裕隆SBL第8冠到手　隊史第2度寫「3連霸」王朝

快訊／裕隆SBL第8冠到手　隊史第2度寫「3連霸」王朝

超狂！國王兩節轟71分創TPBL新高　半場20助攻也平紀錄

超狂！國王兩節轟71分創TPBL新高　半場20助攻也平紀錄

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

賽後記者會竟在「點外送」！　尼克活寶哈特讓好兄弟布朗森直搖頭

賽後記者會竟在「點外送」！　尼克活寶哈特讓好兄弟布朗森直搖頭

打爆金塊！　雷霆一哥SGA單場正負值「+51」破紀錄

打爆金塊！　雷霆一哥SGA單場正負值「+51」破紀錄

快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

快傳給男友看！　李多慧：請理解女生約會遲到

熱門新聞

前統一獅投手王朝民過世　年僅30歲曾抗癌圓夢職棒

太爆笑！大谷翔平一敲三壘安　敵隊球迷秒脫球衣「變心」

林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

一記失誤雙重打擊！悍將對獅6連敗　率先20敗寫隊史第2慘

古林睿煬母親節再戰樂天！火腿豪華輪值陷「甜蜜煩惱」

葉君璋談旅外形象：不希望被貼標籤　也曾提醒吉力吉撈一動作

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

2太爆笑！大谷讓敵隊球迷變心

3林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋回應

4悍將對獅6連敗＋率先20敗...

5古林再戰樂天 火腿陷甜蜜煩惱

最新新聞

1鷹象之戰延期　改到6月28日補賽

2金塊又贏　次輪G3延長撂倒龍頭雷霆

3大谷炸裂3分砲！道奇勝響尾蛇

4費爾柴德連18打數沒安　打擊率0.043

5朗希慘失5分！大谷連7戰長打

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366