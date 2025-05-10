快訊／金塊又贏了！　次輪G3延長血戰撂倒龍頭雷霆

記者杜奕君／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆與丹佛金塊在西區季後賽次輪前兩戰打成1比1平手局面下，系列G3雙方正規48分鐘一路鏖戰進入延長，但金塊在主場氣勢加持下，延長賽率先打出7比0猛攻，在莫瑞（Jamal Murray）轟下27分、8助攻、4抄截領軍下，金塊113比104主場贏球，系列賽取得2比1領先。

▲金塊莫瑞率隊轟下27分、8助攻、4抄截，延長賽艱辛戰勝雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

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開賽雷霆就靠主戰長人霍姆格倫（Chet Holmgren）強勢領軍打出17比8攻勢，此時金塊在「小丑」約基奇（Nikola Jokic）領軍帶起一波8比0反撲，追到僅1分差，不過霍姆格倫持續飆分，首節打完雷霆以28比22取得領先。

第2節金塊持續步步進逼，甚至一度1分逆轉超前，不過兵強馬壯的雷霆靠著板凳暴徒威金斯（Aaron Wiggins）殺出，又拉開7分超前，加上金塊一哥約基奇上半場遭到嚴防，雖然拿下8分、9籃板，但9投僅2中，還發生多達5次失誤，也讓金塊半場打完51比56落後給雷霆。

下半場金塊追分氣勢再起，此節進行剩下5分13秒時，金塊約基奇上籃得手，取得71比69領先，隨後兩隊展開激烈拉鋸，雷霆在威廉斯（Jalen Williams）最後關頭兩罰一中，雷霆3節打完83比80微幅超前。

末節兩隊持續拉鋸焦土戰，終場前2分17秒金塊「藍箭俠」莫瑞中距離跳投得手，但此戰手感最火燙的威廉斯在終場前1分50秒飆進關鍵三分球，又讓雷霆手握1分領先。

隨後威廉斯又站上罰球線兩罰俱中，終場前1分11秒幫助雷霆以102比99超前地主金塊。但終場前26.7秒，金塊戈登（Aaron Gordon）底線三分球順利進球，雙方戰成102比102平手進入延長賽。

雙方正規賽14次互換領先，12度打成平手下，比賽進入延長賽由金塊約基奇首開紀錄，隨後小波特（Michael Porter Jr.）三分冷箭破網，金塊一波7比0攻勢令雷霆難以招架。

反觀雷霆延長賽僅能靠霍姆格倫零星單打追分，金塊約基奇又是單打進球讓球隊續保領先優勢，延長賽終了前1分5秒再度命中，讓金塊拉開9分超前奠定勝果，最終金塊就在主場艱辛贏下G3勝利。

▲雷霆威廉斯轟下32分，球隊季後賽次輪G3仍在延長賽輸球。（圖／達志影像／美聯社）