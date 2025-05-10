快訊／「蜘蛛人」米歇爾飆43分　東區霸主騎士次輪G3痛宰溜馬22分

記者杜奕君／綜合報導

前兩戰都在自家主場失守吞敗，東區霸主克里夫蘭騎士10日在季後賽次輪第3戰，終於在印第安那溜馬主場找回應有氣勢，在3大主力傷兵都回歸情況下，當家球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）再度上演火力飆分秀，繼G2狂轟48分情況下，米歇爾此戰又攻得43分、9籃板、5助攻，率領騎士上半場就建立超過20分領先優勢，最終126比104擊敗溜馬，系列賽追成1比2。

本季在東區一路戰績長紅的騎士，在季後賽首輪過關後，次輪遭遇溜馬卻面臨極大危機，首戰在主場失利情況下，前役包括本季「年度最佳防守球員」莫布里（Evan Mobley）、明星主控賈蘭特（Darius Garland）以及主力第六人杭特（De'Andre Hunter）都因傷缺陣，即便米歇爾全場狂轟48分，但騎士最終在溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）不可思議三分彈準絕殺，意外在主場吞下2連敗。

今日再輸就將被對手「聽牌」情況下，騎士開賽就全力搶分，不過回到主場的溜馬首節發揮也相當出色，兩隊首節打完戰成32比32平手。

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但次節成為雙方勝負分野，米歇爾連續強勢切入得手，加上長人艾倫（Jarrett Allen）有所貢獻，騎士一波19比4攻勢甩開溜馬，在對手進攻端熄火情況下，騎士單節轟下34比13猛烈攻勢，半場打完建立多達21分領先。

下半場開打後，溜馬找回準星，一度追到僅11分落後，但騎士火力依舊兇猛，當家一哥米歇爾持續飆分，加上射手斯特魯斯（Max Strus）以及莫布里、艾倫都有所發揮，騎士一路保持超過20分領先優勢，最終以22分之差攻破溜馬主場，終於搶下次輪首勝。

騎士米歇爾連兩戰個人得分飆破40分大關，全場29投14中砍下43分、9籃板、5助攻，斯特魯斯20分、7籃板、7助攻，艾倫19分、12籃板，莫布里則是18分、13籃板、4助攻。

主場慘敗的溜馬方面，西亞卡姆（Pascal Siakam）攻下全隊最高18分，至於明星主控哈利伯頓則是遭到嚴防，全場僅有4分、5助攻進帳。

▲騎士米歇爾此戰狂飆43分，終於率隊在季後賽次輪取勝。（圖／達志影像／美聯社）