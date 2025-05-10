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女神李多慧熱舞應援世壯運　爆料自己最愛運動是「跆拳道」

▲啦啦隊女神李多慧與世壯運吉祥物「壯寶」一同為賽會暖身造勢。。（圖／北市觀傳局提供）

▲啦啦隊女神李多慧與世壯運吉祥物「壯寶」一同為賽會暖身造勢。（圖／北市觀傳局提供）

記者杜奕君／綜合報導

「2025 雙北世界壯年運動會」5月17日將登場，台北市政府觀光傳播局邀請人氣啦啦隊女神李多慧與小蛙、沛沛、馬妹、柳柳等啦啦隊成員，跟吉祥物「壯寶」一起跳主題曲〈敬夢想〉，李多慧還親自教學舞步，更爆料自己最愛的運動是「跆拳道」，希望全民跳起來為世壯運應援加油。

李多慧說，自己平時最喜歡的運動是跆拳道；這次世壯運來自世界各地選手都相當厲害，覺得非常敬佩；她也邀請大家一起Dance Challenge全民跳起來，為世壯運選手加油。

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觀傳局表示，即日起發起「Dance Challenge挑戰賽」，只要拍下〈敬夢想〉舞步挑戰影片，並上傳社群媒體，即可參加抽獎活動，邀請全民應援世壯運，成為選手最佳後盾。活動辦法後續將公布於世壯運官方臉書粉絲專頁。

除熱血賽事外，世壯運也推出精彩周邊活動，包括5月10日在松山文創園區開幕的世壯運博覽會，開放免費入場，展出歷屆賽會文物、運動科技、互動體驗、藝術表演及街頭創作，適合親子或與朋友一同參與；5月17日開幕當天，將舉辦「夢想壯年遊」遊行活動，邀請大家踴躍到場，享受開幕典禮與嘉年華歡樂氛圍。

▲啦啦隊女神李多慧與世壯運吉祥物「壯寶」一同為賽會暖身造勢。。（圖／北市觀傳局提供）

▲小龍女啦啦隊成員李多慧、小蛙、沛沛、馬妹、柳柳與「壯寶」共舞世壯運主題曲。（圖／北市觀傳局提供）

關鍵字： 李多慧世壯運小蛙沛沛馬妹柳柳壯寶敬夢想

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