「夜王」冠軍賽史無前例大低潮　盧峻翔：不知道怎麼了

▲盧峻翔坦言不知道為何陷入低潮，但強調會面對困境並找回狀態。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

身為PLG職籃年度MVP「2連霸」得主，桃園璞園領航猿王牌球星盧峻翔10日在總冠軍賽系列第3戰狀態持續低迷，雖然拿下11分、3籃板、2助攻，但全場14投僅4中，命中率依舊低迷。賽後盧峻翔表示，「我知道大家對我有很多期待，我希望自己能找回狀態，去面對當前的困境。」

全場不斷和對手台北富邦勇士激烈拉鋸，領航猿最後關頭無法阻止勇士砍將金恩搶分，加上決勝期失誤問題無法解決，最終讓勇士在主場以88比81奪勝。

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此戰領航猿王牌球星盧峻翔依舊無法擺脫前兩戰低潮狀況，全場先發出賽高達38分29秒，但14投僅4中拿下11分、3籃板、2助攻，整體命中率依舊不甚理想。

賽後盧峻翔表示，「這幾場一直想找回自己的感覺，希望自己打得更有耐心更團隊，但卻一直發生不必要的失誤，都是我以前沒感受到的，我也不知道怎麼了。」

不過盧峻翔也表示，「當這個世界在跟我對抗時，感謝安哥（陳信安）鼓勵我，叫我把不好的事情忘掉，去面對下半場比賽，我知道大家對我有很多期待，我希望自己能找回狀態，去面對當前的困境。」

盧峻翔目前總冠軍賽前3戰合計兩分球23投6中、三分球23投4中，平均拿下9.7分、4.7籃板、3.3助攻，與本季例行賽場均17分、4.5籃板、3.2助攻相比，得分火力及整體命中率都明顯受到壓制。

▲盧峻翔總冠軍賽前3戰整體火力明顯受到壓制。（圖／領航猿提供）