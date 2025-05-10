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雲豹「蔣高連線」發威　克羅馬31分準大三元保住晉級季後賽生機

▲雲豹克羅馬、高錦瑋、林信寬，特攻飛馳。（圖／TPBL提供）

▲雲豹克羅馬、高錦瑋攜手幫助球隊保住晉級季後挑戰賽機會。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃10日進行新北中信特攻主場迎戰桃園台啤永豐雲豹，此戰雲豹只要輸球就將確定「淘汰」無緣季後挑戰賽，至於特攻則是只要贏球就確定晉級。雲豹在非贏不可的強大壓力下，末節靠著克羅馬、高錦瑋連續三分球命中，一度將領先擴大來到19分，在克羅馬31分、10籃板、9助攻準大三元，高錦瑋也有12分、11籃板、6助攻，最終雲豹95比76贏球，爭取季後挑戰賽門票仍有一線生機。

特攻近3戰僅拿77.7分，「貧攻」問題成為最大弱點，開賽雲豹就靠「蔣公」克羅馬包辦8分，加上高錦瑋也有建樹，打出14比4領先開局，但特攻靠著當家砍將飛馳連續不講理單打，順利追成20比20平手局面。

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但雲豹隨即靠著艾吉、克羅馬連續強攻，一波6比0攻勢來得又急又快再度超前。在克羅馬單節攻下16分強勢表現下，雲豹首節打完以26比20領先。

次節特攻靠著林韋翰三分冷箭，加上艾斯卡雙手爆扣，逆轉1分超前，隨後雲豹雖然靠克羅馬持續單打追分，不過特攻飛馳又是三分球破網，幫助特攻維持兩分超前。雲豹林信寬連續強勢單打，加上王皓吉底線三分球命中，又讓雲豹打出9比2攻勢，拉開43比38領先。

隨後雲豹再度靠高錦瑋三分彈破網，但林信寬違反運動精神犯規，又讓特攻緊咬不放，所幸雲豹威廉斯禁區得手，董永全也站上罰球線建功，雲豹再度拉開領先優勢，半場打完以51比44壓制特攻。

▲雲豹克羅馬、高錦瑋、林信寬，特攻飛馳。（圖／TPBL提供）

▲林信寬說到做到，關鍵戰役擊敗特攻。（圖／TPBL提供）

下半場特攻持續靠著飛馳無情單打追到僅4分差，但威廉斯禁區強攻又讓球隊穩住領先，不過特攻當家射手謝亞軒終於找到手感三分球命中，追到僅3分差。隨後特攻再接再厲，3節打完僅以64比65落後給雲豹。

但特攻第4節進行剩下10分24秒時，艾斯卡意外腳傷退場，也讓閃電軍團僅剩飛馳、克力斯雙洋將苦撐，雲豹趁勢拉開73比64領先。

特攻急喊暫停後，克力斯切入扣籃嘗試止血，但克羅馬、高錦瑋連續3顆三分球命中，終場前6分52秒時，將領先擴大來到82比68。

隨後特攻飛馳拋射單打得手，但高錦瑋又是三分球關鍵破網，艾吉也在禁區建功，終場前5分鐘，雲豹已經拉開87比70大幅領先。

隨後雲豹克羅馬終場前49.5秒再度單打切入得手，讓雲豹以95比76迎接勝利，最終在克羅馬31分、10籃板、9助攻準大三元領軍下，成功幫助雲豹保住晉級季後挑戰賽機會。

▲雲豹克羅馬、高錦瑋、林信寬，特攻飛馳。（圖／TPBL提供）

▲特攻輸掉對雲豹關鍵一戰，晉級季後賽挑戰賽拉警報。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 高錦瑋克羅馬雲豹林信寬特攻飛馳TPBL台籃

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