運動雲

>

「時尚版」戴資穎來了　羽球天后亮麗套裝造型站台度假城

▲▼台灣羽球一姐戴資穎擔任馬尼拉度假城Solaire Resort品牌大使記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣羽球天后戴資穎擔任馬尼拉度假城品牌大使。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣永遠的「羽球天后」戴資穎，13日難得不走運動風格，改以俏麗的橘色套裝造型現身，為馬尼拉頂級奢華綜合度假城站台並擔任品牌大使，以一頭長髮，加上小露蠻腰的時尚造型現身，戴資穎除了大談擔任代言人並前往度假城放鬆的過程，至於外界最關心的膝蓋傷勢恢復進度，小戴也向球迷信心喊話表示，「都算是在節奏上！」

目前仍處在膝傷手術後恢復狀態的戴資穎，今日為馬尼拉頂級奢華綜合度假城 Solaire Resort Manila（晨麗度假城）擔任2025年品牌大使，難得放下球拍、換掉球衣的戴資穎，也以一襲亮橘色套裝現身記者會，除了一頭長髮展現俏麗，下半身的褲裝讓天后犀利架勢依舊不減。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴資穎透露，「這次的代言，對我來說很特別，應該是第一次出國的行李箱裡面沒有裝球拍跟球，到達渡假城後，實際拍攝進行了3天，那裡的飯店設施真的讓我驚嘆，除了美食還有很漂亮的游泳池，還有一間我覺得非常好吃的冰淇淋店。」

此次戴資穎不僅拍攝宣傳影片，還參與主題曲MV錄製，她笑說，「去馬尼拉蠻開心的，因為以前比賽國家地點都蠻固定的，可以到馬尼拉和不同地方走走看看，讓我覺得很放鬆。」

至於自己傷勢的恢復狀況，戴資穎今日記者會上並未多加著墨，但她強調，「目前仍持續在復健以及休養調整，這部分一直都有在跟醫生討論和進行，都算是在節奏上。」

▲▼台灣羽球一姐戴資穎擔任馬尼拉度假城Solaire Resort品牌大使記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲戴資穎強調自己的傷勢恢復狀況都在節奏上。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 戴資穎羽球小戴度假城

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

快訊／勇士崩盤危機！　艾德華茲狂轟30分率灰狼G4聽牌

快訊／勇士崩盤危機！　艾德華茲狂轟30分率灰狼G4聽牌

「麟榤配」合體最佳成績　台北羽球公開賽首闖男雙決賽

「麟榤配」合體最佳成績　台北羽球公開賽首闖男雙決賽

領航猿冠軍戰落後危機　出征蒙古BCL客場10人名單保密

領航猿冠軍戰落後危機　出征蒙古BCL客場10人名單保密

周天成好威！直落二挺進台北羽球公開賽男單決賽　將拚個人第5冠

周天成好威！直落二挺進台北羽球公開賽男單決賽　將拚個人第5冠

「夜王」冠軍賽史無前例大低潮　盧峻翔：不知道怎麼了

「夜王」冠軍賽史無前例大低潮　盧峻翔：不知道怎麼了

快訊／金恩19分10籃板6助攻全能秀　勇士總冠軍G3主場撂倒領航猿

快訊／金恩19分10籃板6助攻全能秀　勇士總冠軍G3主場撂倒領航猿

雲豹「蔣高連線」發威　克羅馬31分準大三元保住晉級季後賽生機

雲豹「蔣高連線」發威　克羅馬31分準大三元保住晉級季後賽生機

NBA季後賽「新戰神」！　米歇爾近兩戰場均轟45.5分大爆發

NBA季後賽「新戰神」！　米歇爾近兩戰場均轟45.5分大爆發

快訊／金塊又贏了！　次輪G3延長血戰撂倒龍頭雷霆

快訊／金塊又贏了！　次輪G3延長血戰撂倒龍頭雷霆

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

熱門新聞

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

獨行俠1.8%機率爆冷抽中狀元籤　杜克天才有望聯手AD拚冠

快訊／勇士崩盤危機！　艾德華茲狂轟30分率灰狼G4聽牌

快訊／尼克逆轉3比1聽牌　衛冕軍王牌坦圖轟42分卻重傷坐輪椅

日媒預測古林睿煬參戰2026經典賽　井端弘和：台灣會變更強

湖人2度助攻對手獲狀元？詹皇「笑哭」回應　獨行俠超強先發曝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1霖霖私密照外流　球星林庭謙聲明自清

2獨行俠1.8%機率爆冷抽中狀元籤

3勇士崩盤　蟻人轟30分灰狼G4聽牌

4尼克逆轉聽牌　衛冕軍王牌重傷坐輪椅

5古林參戰　井端弘和：台灣會變更強

最新新聞

1李致霖向伍鐸討教伸卡　卻不敢問若熙

2時尚版戴資穎　亮麗站台度假城

32新秀隨一軍！葉總點名另一人

4悍將連敗富邦大董現身鼓勵

5柯瑞親曝G5生死戰回歸機率

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

「金孫」古林睿煬旅日不捨　 阿嬤曝祖孫日常：我叫他歐里桑

【莎呦娜拉～】 #籃籃 義氣球場探班好友 #李多慧 ！

【太難聞啦～】南珉貞見粉絲手拿香菜餅乾　湊近聞一下秒乾嘔逃跑XD

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366