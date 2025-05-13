「時尚版」戴資穎來了　羽球天后亮麗套裝造型站台度假城

▲台灣羽球天后戴資穎擔任馬尼拉度假城品牌大使。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣永遠的「羽球天后」戴資穎，13日難得不走運動風格，改以俏麗的橘色套裝造型現身，為馬尼拉頂級奢華綜合度假城站台並擔任品牌大使，以一頭長髮，加上小露蠻腰的時尚造型現身，戴資穎除了大談擔任代言人並前往度假城放鬆的過程，至於外界最關心的膝蓋傷勢恢復進度，小戴也向球迷信心喊話表示，「都算是在節奏上！」

目前仍處在膝傷手術後恢復狀態的戴資穎，今日為馬尼拉頂級奢華綜合度假城 Solaire Resort Manila（晨麗度假城）擔任2025年品牌大使，難得放下球拍、換掉球衣的戴資穎，也以一襲亮橘色套裝現身記者會，除了一頭長髮展現俏麗，下半身的褲裝讓天后犀利架勢依舊不減。

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戴資穎透露，「這次的代言，對我來說很特別，應該是第一次出國的行李箱裡面沒有裝球拍跟球，到達渡假城後，實際拍攝進行了3天，那裡的飯店設施真的讓我驚嘆，除了美食還有很漂亮的游泳池，還有一間我覺得非常好吃的冰淇淋店。」

此次戴資穎不僅拍攝宣傳影片，還參與主題曲MV錄製，她笑說，「去馬尼拉蠻開心的，因為以前比賽國家地點都蠻固定的，可以到馬尼拉和不同地方走走看看，讓我覺得很放鬆。」

至於自己傷勢的恢復狀況，戴資穎今日記者會上並未多加著墨，但她強調，「目前仍持續在復健以及休養調整，這部分一直都有在跟醫生討論和進行，都算是在節奏上。」

▲戴資穎強調自己的傷勢恢復狀況都在節奏上。（圖／記者湯興漢攝）