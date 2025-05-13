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快訊／勇士崩盤危機！　艾德華茲狂轟30分率灰狼G4聽牌

記者杜奕君／綜合報導

西區季後賽次輪陷入1比2不利局面的金州勇士，13日在陣中王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）持續因腿部拉傷缺陣系列戰G4情況下，雖然上半場還能和對手明尼蘇達灰狼抗衡，但灰狼一哥艾德華茲（Anthony Edwards）3節獨拿16分，全場狂轟6記三分球在內的30分、4籃板、5助攻、2抄截，藍道（Julius Randle）更有31分強勢表現下，灰狼最終117比110勝出，系列賽取得3勝1敗「聽牌」優勢。

▲灰狼艾德華茲、藍道，勇士巴特勒、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲狂轟30分，率領灰狼G4贏球系列賽3比1領先。（圖／達志影像／美聯社）

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首節勇士在巴特勒（Jimmy Butler）表現平平情況下，仍靠著格林（Draymond Green）、庫明加（Jonathan Kuminga）各拿8分帶頭衝鋒取得領先，首節打完灣區軍團以28比27暫時領先。

但灰狼在首節末段開始強勢追分，次節開打後一波11比2猛攻，在藍道火力加持下，灰狼逆轉取得8分領先。不過勇士此時也迅速回穩，一波7比0反擊，又將落後追到僅1分差。但藍道持續強攻，灰狼又是連拿6分超前，也讓勇士急喊暫停止血。

灰狼隨後仍靠藍道強勢拿分，但巴特勒、希爾德（Buddy Hield）開始加溫，勇士再度逆轉超前，不過灰狼一哥「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）上半場終了前飆進壓哨三分彈，灰狼再度追到58比60，僅兩分落後。

下半場開打後，灰狼三分球攻勢加上艾德華茲、藍道領軍持續再度超前比分，艾德華茲此節終了前5分30秒後撤步三分彈命中，灰狼趁勢拉開多達80比68領先優勢。

暫停過後灰狼持續擴大領先，單節一波39比17攻勢，灰狼3節打完拉開97比77大幅領先，艾德華茲單節獨拿16分，勇士主場面臨崩盤。

末節勇士打來有氣無力，灰狼領先一度擴大來到21分之多，勇士替補群雖然一度在最後關頭追到10分差，無奈前面落後差距實在過大，最終灰狼就在客場拿下關鍵勝利，系列賽4戰打完取得3比1「聽牌」優勢，晉級西區冠軍賽只差最後一步。

▲灰狼艾德華茲、藍道，勇士巴特勒、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士連兩戰主場失守，季後賽次輪瀕臨淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽勇士灰狼艾德華茲柯瑞巴特勒藍道

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