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領航猿冠軍戰落後危機　出征蒙古BCL客場10人名單保密

▲領航猿盧峻翔、卡米諾斯。（圖／PLG提供）

▲領航猿總冠軍賽陷入1勝2敗落後，明天飛往蒙古客場10人名單保密。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

本季例行賽一路戰績長紅的桃園璞園領航猿，在總冠軍賽系列前3戰打完，卻意外陷入1比2落後局面。明天（11日）球隊還將馬不停蹄飛往蒙古，備戰12日登場的BCL亞洲冠軍聯賽東亞區資格賽小組賽，由於FIBA規定必需帶10名球員出賽，因此領航猿總教練卡米諾斯透露，「確定會有10位球員出賽，但誰會留在台灣我不會講，大家看到比賽就知道！」

這個賽季「3線出擊」，分別參與EASL東超聯賽、PLG職籃以及BCL東亞區資格賽的領航猿，在東超奪下亞軍殊榮後，國內的PLG職籃也以龍頭之姿挺進總冠軍賽，不料前3戰打完，卻以1比2落後給對手台北富邦勇士，爭取隊史PLG首冠陷入危機。

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對於領航猿來說，更大難題在於明天全隊就得啟程飛往蒙古，備戰12日BCL客場對上蒙古職籃比什雷爾特金屬之戰，領航猿也確定將有10位球員飛往蒙古客場出賽。

領航猿主帥卡米諾斯表示，「BCL規定必須要帶10名球員去，因此我們確定會有10人出征蒙古客場，但是誰會留在台灣，我們不會多說，等大家看到比賽時就知道了。」

目前領航猿已經在BCL東亞區資格賽取得5連勝取得分組第1名，除了確定拿下4強門票，也有濃厚機會能夠脫穎而出，晉級正式會內賽。

但領航猿明天飛往蒙古，12日晚間20時30分進行比賽後，13日又將搭機超過10小時返台，備戰14日開打的總冠軍賽第4戰，據了解包括盧峻翔、李家慷、葛拉漢、伯朗等4名主力戰將，都不會隨隊飛往蒙古。

▲領航猿盧峻翔、卡米諾斯。（圖／PLG提供）

▲領航猿主帥卡米諾斯不願透露明天飛往客場蒙古的球員名單。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG總冠軍賽領航猿盧峻翔卡米諾斯台籃

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