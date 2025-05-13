陳玟卉捷報！亞錦賽奪2銀1銅　抓舉刷新全國紀錄

▲陳玟卉（左）在本屆舉重亞錦賽進帳2銀1銅。（圖／教練黃達德提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣舉重選手陳玟卉今天在亞洲舉重錦標賽女子76公斤級賽事中展現實力，以抓舉109公斤刷新全國紀錄並獲得銀牌，挺舉133公斤和總和242公斤則分別摘下銅牌，最終以2銀1銅的成績結束此次賽事。

陳玟卉曾在去年巴黎奧運中排名第6，未能達成連續兩屆奪牌的目標。奧運後，她除了持續舉重訓練，還攻讀博士班，展開兼顧學業與運動的生活模式。今年4月底的全大運，她以抓舉105公斤、挺舉138公斤及總和243公斤奪下金牌，並刷新挺舉與總和的全國紀錄，為本次亞錦賽累積不少信心。

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▲陳玟卉抓舉109公斤刷新全國紀錄。（圖／教練黃達德提供）

在今天的比賽中，陳玟卉抓舉表現出色，先後成功舉起100公斤、105公斤及109公斤，打破她在杭州亞運創下的105公斤全國紀錄，並獲得銀牌，僅次於中國選手廖桂芳。挺舉部分，她前兩次挑戰133公斤皆未成功，直到最後一把才完成試舉，拿下銅牌，而總和242公斤則再度斬獲一面銀牌。

教練黃達德賽後表示，「雖然挺舉過程中出現些許狀況，但陳玟卉最終調整過來，並且在抓舉方面有亮眼表現。陳玟卉接下來將參加今年的世錦賽，屆時她將挑戰新量級69公斤級賽事。

▲陳玟卉此次亞錦賽整體表現出色。（圖／教練黃達德提供）