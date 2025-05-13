日本天皇盃冠軍將加入東超　B.LEAGUE確定3隊參戰

▲EASL東超聯賽宣布日本天皇盃冠軍將加入參戰。（圖／東超提供）

記者杜奕君／綜合報導

東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超）正式確認2025-26賽季的第12支參賽隊伍，來自日本的2025年天皇盃冠軍球隊將加入與2024-25賽季日本職籃B聯盟（B.LEAGUE）的兩支總決賽球隊共同出戰，確定B聯盟將有三支隊伍參與2025-26賽季的賽事。

此次增列天皇盃冠軍球隊，進一步強化東超賽事的競爭性與吸引力，尤其本屆天皇盃更迎來歷史性的第100屆，意義非凡。

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自2023-24年東超首季開打以來，日本球隊表現亮眼，B聯盟已連續奪下兩屆冠軍，三支球隊合計戰績達23勝7敗，展現極高水準。作為亞洲籃壇的冠軍聯賽，東超致力於呈現全亞洲最頂尖的籃球對決，此次新增一支頂級日本球隊，將使聯賽人才庫更為深厚，賽事強度再上層樓。

東亞超級聯賽執行長Henry Kerins表示，「我們非常榮幸迎接第三支日本球隊加入EASL，尤其是2025年天皇盃冠軍。近年來日本籃球的發展令人驚艷，B.LEAGUE更已成為全球頂尖聯賽之一。這次的新增球隊不僅體現我們對亞洲籃球實力的肯定，也進一步鞏固EASL作為亞洲頂級籃球平台的地位，為球迷帶來更精彩、更高水準的比賽。」

琉球黃金國王（Ryukyu Golden Kings）為2025年天皇盃冠軍，將在2025-26賽季迎來連續第三次參加東超，他們在上屆賽季中以小組賽5勝1敗戰績名列全聯盟第一，成功挺進 2025東超四強賽。

若天皇盃冠軍球隊同時晉級2024-25賽季B聯盟總冠軍賽，該東超參賽名額將由天皇盃亞軍遞補。若冠軍與亞軍皆打進總冠軍賽，則將由B聯盟準決賽中排名最高的落敗球隊獲得參賽資格，以確保日本實力最強的球隊能持續代表出戰東超。

2025-26賽季東超日本參賽球隊的最終確認，將在2024-25賽季B聯盟準決賽結束後正式公佈，下賽季台灣PLG職籃確定將由桃園璞園領航猿、台北富邦勇士取得參賽權，參與下賽季東超賽事。