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快訊／PLG「夜王」大復活！　盧峻翔砍28分率領航猿總冠軍G4奪勝

▲領航猿盧峻翔、布依德。（圖／領航猿提供）

▲領航猿盧峻翔砍下本次冠軍賽個人最高28分，幫助球隊扳平戰局。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃年度總冠軍賽第4戰14日持續在台北和平籃球館開打，前3戰命中率低迷的領航猿一哥「夜王」盧峻翔，此戰終於爆發砍下28分，加上領航猿變陣冠軍賽首度上場的布依德貢獻16分，領航猿末節一波19比8攻勢奠定勝果，最終91比75攻破勇士主場，雙方系列賽戰成2比2平手。

開賽領航猿就以一波10比2猛烈攻勢揭開序幕，但士隨即一波7比0反擊，隨後雙方手感都呈現低迷，洪楷傑底線三分球破網，讓勇士逆轉1分超前。威希禁區強攻得手，勇士首節21比19領先。

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第2節雙方持續拉鋸，領航猿葛拉漢連兩球快攻得手，追成29比29。但領航猿也由布依德爆扣回敬，重新取得1分領先。

半場打完地主勇士在莫巴耶攻下12分，洪楷傑、威希各拿9分帶動下，以43比40領先領航猿。

下半場開打後，雙方比分持續膠著，勇士精神領袖「野獸」林志傑三分冷箭命中，讓勇士3節打完62比61領先。

末節剩下8分34秒，勇士威希遭吹技術犯規6犯離場，成為雙方氣勢分水嶺，領航猿李家慷三分彈、伯朗中距離命中，領航猿拉開74比63領先。

隨後領航猿攻勢全面展開，白曜誠、盧峻翔都有所建樹，終場前1分48秒盧峻翔遠飆三分球得手，盧峻翔怒吼後比出招牌「手錶對時」手勢，領航猿來到17分安全領先，比賽勝負也就此底定。領航猿在客場搶下關鍵勝利，系列賽雙方戰成2勝2敗局面。

領航猿全場以盧峻翔24投8中拿下28分最高，伯朗18分、15籃板、5阻攻，布依德16分、7籃板。勇士方面仍以莫巴耶的19分、8籃板最佳，威希11分、14籃板，洪楷傑12分進帳。

▲領航猿盧峻翔、布依德。（圖／領航猿提供）

▲領航猿變陣改由布依德登錄先發，果然收到奇效順利贏球。（圖／領航猿提供）

關鍵字： PLG盧峻翔領航猿布依德勇士威希台籃

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