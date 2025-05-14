快訊／溜馬挺進NBA東區冠軍戰　哈利伯頓轟31分淘汰頭號種子騎士

記者杜奕君／綜合報導

東區最強「黑馬」勁旅誕生！位列東區季後賽第4種子的印第安那溜馬，在對上東區頭號種子克里夫蘭騎士系列賽取得3勝1敗「聽牌」情況下，14日溜馬在客場表現大爆發，當家王牌主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場轟下31分、8助攻，溜馬先發五虎全數得分上雙的優勢火力下，溜馬114比105贏球，4勝1敗淘汰騎士，也連續兩年挺進東區決賽。

退無可退的騎士，此戰回到主場面臨背水一戰，開賽騎士在「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）領軍帶動，加上成功封鎖溜馬後場指揮官哈利伯頓，讓他單節僅拿兩分情況下，騎士首節取得31比19的大幅領先。

但溜馬次節開打後，攻勢漸有起色，雖然上半場打完仍以52比56落後給騎士，但追分氣勢已經完全點燃。

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下半場開打後，溜馬團隊火力更是全面展開，除了哈利伯頓外線頻頻開火，又能送出精采助攻外，西亞卡姆（Pascal Siakam）也有穩健發揮，讓溜馬3節打完以85比76逆轉超前。

末節騎士仍嘗試追分，但關鍵時刻米歇爾在體能大幅衰退下，發生要命3罰落空，終場前1分7秒，溜馬內姆哈德（Andrew Nembhard）切入3分打，隨後透納（Myles Turner）三分彈澆熄騎士反撲氣燄，最終溜馬就以9分之差勝出，系列賽4勝1敗淘汰騎士，順利晉級東區決賽。

此戰溜馬以哈利伯頓轟下31分、6籃板、8助攻最佳，西亞卡姆21分、8籃板、5助攻，內姆哈德18分、3籃板、6助攻。

至於以東區頭號種子身份中箭落馬的騎士方面，米歇爾轟下全場最高35分外帶9籃板、4抄截，但全場25投僅8中，莫布里（Evan Mobley）則有24分、11籃板。

▲溜馬哈利伯頓領軍連續兩季挺進東區決賽。（圖／達志影像／美聯社）