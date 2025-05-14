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快訊／大逆轉！SGA轟31分　雷霆主場撂倒金塊系列賽G5聽牌

記者杜奕君／綜合報導

西區季後賽次輪前4戰殺得難分難解，奧克拉荷馬雷霆與丹佛金塊14日進行系列第5戰交手，上半場兩隊打來勢均力敵，但金塊靠著「小丑」約基奇（Nikola Jokic）率隊3節打完取得領先。不過雷霆在主場展現強大韌性，吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍追分，加上多特（Luguentz Dort）三分冷箭加持，雷霆112比105逆轉贏球，系列賽3比2領先。

▲金塊約基奇，雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大轟下31分、6籃板、7助攻率隊在主場搶下關鍵一勝。（圖／達志影像／美聯社）

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開賽雷霆展現強大團隊戰力，一波12比2猛攻讓金塊急喊暫停。但金塊隨後攻勢大有起色，一哥約基奇、小波特（Michael Porter Jr.）接連得手，同樣回敬一波14比2攻勢，逆轉以兩分超前，隨後雙方持續拉鋸，首節打完作客的金塊取得28比27領先。

第2節金塊靠著約基奇持續搶分，加上莫瑞（Jamal Murray）、戈登（Aaron Gordon）也投入搶分行列，讓金塊維持領先優勢，不過地主雷霆在王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大上半場終了前55.3秒的切入強勢3分打再度帶起氣勢，半場打完雷霆僅以54比56落後。

下半場開打後，金塊持續靠著約基奇與莫瑞內外連線取得領先，雷霆雖然也靠一哥吉爾吉斯-亞歷山大單打秀追分，但3節打完金塊仍擴大領先來到8分。

金塊在前3戰打完取得領先優勢下，末節卻遭到雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）連續三分冷箭狙擊，最終雷霆在吉爾吉斯-亞歷山大轟下31分、6籃板、7助攻、2抄截，多特砍進4顆三分進帳12分，最終雷霆就在主場112比105逆轉贏球，系列賽取得3比2聽牌領先。

▲金塊約基奇，雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊約基奇砍下44分、15籃板、5助攻，球隊仍遭逆轉吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽金塊雷霆約基奇吉爾吉斯-亞歷山大

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