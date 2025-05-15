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協尋士官長！　勇士巴特勒狀態走樣成季後賽淘汰關鍵

▲灰狼艾德華茲、藍道，勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士巴特勒在關鍵時刻並未打出強勢表現，也讓勇士無力反撲賽季淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA人氣勁旅金州勇士15日遭明尼蘇達灰狼在季後賽次輪4勝1敗擊敗，灣區軍團賽季黯然淘汰。先前曾霸氣喊話，表示「必要時刻，我將砍下40分」的勇士主力球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）全場攻下17分、6籃板、6助攻、3抄截，並未如預期扮演救世主。在G4、G5關鍵兩戰合計僅拿31分，也讓美國媒體發文認為「季後賽巴特勒」並未如預期現身，成為勇士輸球最大關鍵。

在季後賽首輪順利過關後，勇士在次輪面對灰狼首戰，當家球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）就意外遭遇腿部拉傷狀況退場，且持續無法回歸戰線。

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柯瑞負傷也成為兩軍戰況、氣勢最大分水嶺，年輕的灰狼軍團在整體戰力健康無虞下，最終4比1淘汰勇士，也連續兩年挺進西區冠軍賽。

至於勇士方面，在找來巴特勒加盟的首個賽季，面臨柯瑞受傷的巨大影響，賽季則在季後賽第2輪就提前止步出局。

不過勇士另一名主力核心格林（Draymond Green）則拒絕為失利尋找藉口，他強調，「各隊都會在休賽季進行補強，勇士也必須做出相應提升，但我對於和巴特勒聯手就能奪冠的信念仍不會有所動搖。」

關鍵字： NBA勇士灰狼巴特勒士官長Jimmy Butler

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