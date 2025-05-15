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快訊／WNBA夢暫破滅！　台裔女將陳紫柔一場未打遭釋出

▲WNBA台裔女籃好手陳紫柔（Kaitlyn Chen）遭到金州女武神釋出。（圖／達志影像／美聯社）

▲WNBA台裔女籃好手陳紫柔（Kaitlyn Chen）遭到金州女武神釋出。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

今年4月才風光在WNBA新人選秀會上，以第3輪30順位被擴編新球隊金州女武神挑中，台裔女子籃球好手陳紫柔（Kaitlyn Chen）確定未能擠進開季正式名單，在一場正式WNBA例行賽都未打情況下，15日遭到球隊釋出，接下來是否能續留WNBA舞台，則要視後續是否有球隊簽下而定。

今年幫助康乃狄克大學女籃風光奪冠，現年23歲、身高175公分的台裔女將陳紫柔在投身WNBA選秀會後，也順利在第3輪30順位被女武神挑中，成為史上首位在WNBA選秀被挑中的台裔球員。

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不過陳紫柔僅在球隊效力1個月時間，在WNBA新賽季將於本週末展開情況下，確定未能擠進開季12人正式名單，在遭到釋出後，陳紫柔則有48小時的時間進入讓渡名單，若未有球隊選擇承接其合約，則會正式成為自由球員。

陳紫柔在加入華人眾多的舊金山灣區球隊女武神，先前曾經隨球隊參與MLB美國職棒舊金山巨人的台灣日活動，也在隊內對抗賽上場亮相，但最終仍未能進入開季正式名單，後續是否延續WNBA出賽夢想，甚至為中華女籃效力，則有待後續觀察。

▲WNBA台裔女籃好手陳紫柔（Kaitlyn Chen）遭到金州女武神釋出。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳紫柔的WNBA之旅是否能夠延續，接下來48小時成為關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 陳紫柔Kaitlyn ChenWNBA女籃金州女武神

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