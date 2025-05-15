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快訊／勇士倒下淘汰！　灰狼G5大勝強勢挺進西區冠軍賽

記者杜奕君／綜合報導

在「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）因腿部拉傷持續無法上陣情況下，金州勇士15日在西區季後賽次輪對上明尼蘇達灰狼系列第5戰，可說是兵敗如山倒，前3節打完就落後多達21分，雖然末節一度追到9分差，但灰狼靠著藍道（Julius Randle）轟下29分帶領下，最終灰狼就以121比110贏球，挺進西區冠軍賽。

▲灰狼艾德華茲、藍道，勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼藍道砍下29分，領軍挺進西區決賽。（圖／達志影像／美聯社）

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由於柯瑞在系列首戰意外受傷退場，勇士雖然G1頂住壓力取勝，但後續連續3戰都讓灰狼強勢贏球，系列賽取得聽牌優勢。

此戰灰狼回到自家主場力拚「關門」，開賽球隊一哥「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）就展現強大企圖心，外線頻頻開火，讓灰狼首節打完取得7分領先。

進入第2節，灰狼主力前鋒藍道（Julius Randle）更是展現內外不拘單打本領，在他單節進帳10分帶動下，灰狼半場打完就以62比47壓制勇士。

灰狼全場以藍道拿下29分、8籃板、5助攻表現最佳，艾德華茲22分、7籃板外帶季後賽個人新高12助攻，全隊共6人得分上雙，凶猛火力成為贏球關鍵。

賽季正式告終的勇士方面，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）轟下全隊最高28分外帶6籃板、4助攻、2抄截，庫明加（Jonathan Kuminga）26分，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）17分、6籃板、6助攻、3抄截。
 

▲灰狼艾德華茲、藍道，勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士巴特勒拿下17分、6籃板、6助攻，但球隊仍黯然淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

下半場開打後，勇士進攻端表現持續低迷，反觀灰狼老將康利（Mike Conley）則是三分彈連發，讓灰狼迅速拉開領先優勢，3節打完以經手握多達21分超前。

末節勇士嘗試反撲，穆迪（Moses Moody）連續外線攻勢，幫助球隊開局打出一波18比6攻勢，一度追到僅9分差，但灰狼艾德華茲關鍵時刻又用三分球穩定軍心，加上藍道強勢單打始終令勇士難以招架，最後關頭勇士提前撤下主力陣容，灰狼以121比110，系列賽4勝1敗挺進西冠。

▲灰狼艾德華茲、藍道，勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲22分、7籃板、12助攻全能表現，領軍挺進西區冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽勇士柯瑞巴特勒灰狼艾德華茲藍道

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