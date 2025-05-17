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快訊／綠衫軍衛冕夢碎！　尼克38分狂勝挺進NBA東區冠軍賽

記者杜奕君／綜合報導

NBA東區季後賽次輪波士頓塞爾提克交手紐約尼克系列第6戰，賽前以3勝2敗取得領先的尼克，回到「大蘋果」主場後士氣大振，第2節一波38比17猛攻徹底拉開差距，第3節一度領先綠衫軍多達41分。最終尼克在布朗森（Jalen Brunson）23分、6籃板、6助攻，另外唐斯（Karl-Anthony Towns）也有21分、12籃板，119比81贏球挺進東區冠軍賽，也粉碎塞爾提克衛冕美夢。

▲尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克「關鍵先生」布朗森（右）領軍挺進東區決賽。（圖／達志影像／美聯社）

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在球隊頭號王牌球星坦圖（Jayson Tatum）G4遭遇阿基里斯腱斷裂嚴峻傷勢情況下，綠衫軍在第5戰將士用命，贏得勝利避免遭到淘汰。

但此戰回到主場的尼克展現強大決心，首節先以26比20領先塞爾提克，次節尼克在布朗森、唐斯攜手領軍下，團隊火力大爆發，單節打出38比17兇猛攻勢，半場打完尼克取得64比37遙遙領先。

第3節哈特（Josh Hart）、唐斯又是連續強攻得手，幫助尼克在此節剩下7分22秒時，已經拉開37大幅領先。

綠衫軍雖然嘗試追分，但唐斯連續內線強攻穩定軍心，加上此節剩下2分50秒時，布朗森製造塞爾提克當家砍將布朗（Jaylen Brown）6犯畢業，隨後尼克士氣大振，阿努諾比（OG Anunoby）連續兩記三分球命中，尼克此節剩下1分51秒時，拉開92比51領先，3節打完也取得35分領先。

末節尼克在大幅領先情況下，主力陣容依舊穩住超過30分領先優勢，在比賽中後段，尼克也終於撤下主力陣容，提前迎接此戰勝利，最終尼克4勝2敗擊敗衛冕軍塞爾提克，將挺進東區決賽和印第安那溜馬交手，爭取年度總冠軍賽入場券。

尼克此戰共6人得分上雙，布朗森23分、6籃板、6助攻，唐斯21分、12籃板，另外哈特則有10分、11籃板、11助攻的大三元表現。

關鍵之戰慘敗的塞爾提克方面，布朗拿下20分、6籃板、6助攻，但第3節就提前犯滿畢業，且單場發生7次失誤，另外年度最佳第六人得主普里查德（Payton Pritchard）則有11分、4助攻。

▲尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐斯撕掉「軟糖」標籤，帶領尼克闖進東冠決賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽尼克塞爾提克布朗森唐斯Jalen Brunson

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