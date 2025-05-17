勇士總冠軍G6改用桃園巨蛋　許晉哲：只有美其名是主場

▲富邦勇士總冠軍G6將啟用桃園巨蛋作為主場，許晉哲坦言可能只有美其名是主場。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃2024-25賽季年度總冠軍賽第5戰，將於17日進行系列第5戰，由於適逢雙北世壯運，因此總冠軍賽G5、G6、G7都將在桃園巨蛋舉行。勇士G6的主場賽事，也被迫由台北和平館移來桃園巨蛋進行。勇士領隊兼總教練許晉哲就表示，「把別人的主場變成我們的，確實比較難，G6到時候應該還是桃園球迷佔多數，美其名是主場，但其實真的不是。」

由於總冠軍前4戰，勇士與領航猿戰成2比2平手局面，因此確定總冠軍賽將至少打滿6戰，這也代表勇士的第6戰主場，由於和平館進行雙北世壯運，因此也將移往桃園巨蛋進行。

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至於屆時勇士將如何把桃園巨蛋從領航猿主場，短時間內變成自家的「一場限定」主場，許晉哲透露，「屆時球場地板仍將使用領航猿的地板，只會將中圈附近的領航猿圖樣蓋住，至於禁區方面考量到球員安全，不會使用任何地貼。」

許晉哲表示，「主場改到桃園巨蛋，對我們一定有影響，從歷史數據來看，我們在這個場館的命中率都不是太高，在和平館一定會比較習慣，熟悉度不可能像領航猿這麼好。」

許晉哲也坦言，「要把別人的主場變成我們的，確實比較難， 屆時G6可能還是桃園在地球迷佔多數，美其名可能是我們的主場，但其實真的不是。」

▲富邦勇士總冠軍G6將「一場限定」啟用桃園巨蛋為主場。（圖／PLG職籃提供）