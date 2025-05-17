快訊／沃特斯末節狂飆5記三分彈　勇士逆襲總冠軍G5贏球聽牌

▲勇士沃特斯末節連續三分球命中，幫助球隊逆轉勝聽牌。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃2024-25賽季年度總冠軍賽第5戰，17日持續在桃園璞園領航猿主場進行，前4戰雙方戰成2比2平手下，領航猿今日終於展現例行賽王者霸氣，前3節打完拉開12分領先。但勇士末節靠著沃特斯單節飆進5顆三分球，一波22比6攻勢逆轉超前，最終勇士86比83逆轉勝，總冠軍系列賽3比2正式「聽牌」。

開賽領航猿就靠盧峻翔、葛拉漢打出5比0攻勢，但隨後勇士也靠周桂羽、賴廷恩連續3記三分球打出氣勢，隨後勇士靠金恩強勢切入得手，加上沃特斯三分球命中穩住領先。不過領航猿李家慷、關達祐連續三分冷箭破網，隨後關達祐強勢切入拋射得手，加上伯朗壓哨補籃，首節打完地主領航猿以29比24領先。

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第2節勇士一度靠金恩快攻單臂爆扣找回氣勢，但盧峻翔在此節剩下8分25秒時三分球命中還造成莫巴耶犯規，強勢完成「4分打」，也讓領航猿以5分領先。隨後盧峻翔又是強勢3分打命中，領航猿一度拉開10分領先。

領航猿上半場在伯朗砍下15分，本土一哥盧峻翔也有13分攜手合作下，以54比46領先勇士，金恩砍下半場最高17分，賴廷恩則有8分進帳。

下半場開打後，領航猿持續團隊攻勢，此節剩下7分12秒時，葛拉漢三分球破網，隨後伯朗切入鉤射命中，領航猿一波10比3攻勢，又將領先擴大來到64比49。反觀勇士則是第3節團隊進攻大當機僅拿12分，3節打完領航猿70比58持續領先。

末節勇士沃特斯、簡廷兆以及威希帶起一波13比1反擊，雙方戰成71比71平手。關鍵時刻「夜王」盧峻翔連拿5分幫助領航猿穩定軍心，但此節手感火燙的沃特斯又連飆兩顆三分球，讓勇士逆轉4分超前，隨後金恩又是強勢上籃得手，終場前1分55秒勇士82比76穩定領先。

隨後勇士威希兩罰俱中，勇士8分超前，但領航猿一哥盧峻翔在終場前1分20秒飆進底線三分彈，領航猿又追到僅5分差，勇士金恩兩罰一中，但葛拉漢隨即三分球遠飆破網，領航猿終場前49.5秒追到3分差。

勇士莫巴耶此時又是兩罰一中，勇士4分領先，終場前38.6秒領航猿伯朗站上罰球線兩罰一中，穩住3分領先的勇士雖然未能得分，但領航猿盧峻翔嘗試大號三分彈未能命中，終場前5.5秒勇士金恩關鍵兩罰落空，籃板爭搶後留給領航猿最後3.3秒反撲。

領航猿最後一擊，交由葛拉漢出手未果，最終勇士就以86比83完成逆襲，總冠軍系列賽3比2正式「聽牌」。

勇士此戰以沃特斯18分、6籃板、3助攻，金恩全場最高23分外帶3籃板、4助攻。領航猿盧峻翔21分、4籃板，伯朗18分、13籃板，葛拉漢16分。

▲盧峻翔砍下21分，但領航猿未能守成吞敗。（圖／領航猿提供）