高錦瑋勇奪TPBL職籃年度助攻王　喊話雲豹專打背水一戰

▲雲豹高錦瑋拿下年度助攻王，是本土唯一數據獎項得主。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹王牌主控高錦瑋，2024-25賽季以場均6.4次助攻拿下「年度助攻王」榮耀。今日出席體育署舉辦的運動3X3籃球交流賽記者會時，高錦瑋表示，「感謝球團跟隊友，給我很多機會表現。」談到23日即將和台北台新戰神進行3戰2勝制「季後挑戰賽」，高錦瑋則透露，「本季我們打過3次背水一戰的比賽，23日先贏下來再說。」

TPBL職籃本季年度個人數據獎項今日正式公告，昨日在例行賽最終戰驚險晉級季後挑戰賽的雲豹，陣中包括克羅馬拿下「年度得分王」、「年度抄截王」，威廉斯拿下「年度籃板王」，至於高錦瑋則是本土球員唯一拿下年度數據獎項好手，勇奪「年度助攻王」殊榮。

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談到拿下年度助攻王，高錦瑋表示，「感謝球團、隊友們給我很多機會，讓我去帶領球隊，也給我很大空間發揮。雖然賽季初期我的表現沒有很好，但大家都不斷鼓勵我，讓我在賽季後半段開始抓到感覺。」

即將和戰神展開3戰2勝制季後挑戰賽（例行賽第4名的戰神先帶1勝），高錦瑋則表示，「這個賽季我們已經打過3場『輸球就淘汰回家』的關鍵比賽，我想這就是一樣的壓力，先不要想25號的比賽，23號挑戰賽首戰就必須全力和戰神抗衡，拿下該場比賽。」

今日出席運動3X3籃球交流賽記者會，高錦瑋則表示，「隊友林信寬真的很適合打3X3籃球，投籃準身體也夠強壯，因為比賽節奏快，也大多是一對一，尺度上對我可能比較吃虧，因此我其實沒有想要嘗試打3X3籃球。」