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「昆凌阿公」世壯運200公尺再奪銀　羅倫斯親揭喊出高雄No.1主因

記者杜奕君／台北報導

藝人昆凌高齡90歲的爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan），19日在雙北世界壯年運動會再度傳來捷報，在男子90+「200公尺短跑」再度勇奪銀牌殊榮，本屆賽事已經累積1金2銀，在此次世壯運可說獎牌大豐收。羅倫斯今日也親自透露，為何昨天奪牌後會高喊「高雄No.1」，因為和過去相比，高雄已經變成一座非常美麗的城市。

▲▼昆凌爺爺羅倫斯Laurence Quinlivan出戰世壯運90歲以上組200公尺短跑。（圖／記者李毓康攝）

▲昆凌爺爺羅倫斯在世壯運90歲以上組200公尺短跑再度奪下銀牌。（圖／記者李毓康攝）

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此次雙北世壯運在田徑賽場，知名藝人昆凌高齡90歲的祖父羅倫斯，可說是賽事一大焦點人物。18日他在男子標槍90歲以上組順利摘下金牌，下午又在男子100公尺短跑90歲以上組，拿下一面銀牌。

今日羅倫斯再接再厲，又在男子200公尺短跑90歲以上組，除了羅倫斯外，還包括昨日在100公尺奪金91歲蒙古選手策倫（Radnaa Tseren）也再度參賽。

▲▼昆凌爺爺羅倫斯Laurence Quinlivan出戰世壯運90歲以上組200公尺短跑。（圖／記者李毓康攝）

▲羅倫斯爺爺再次站上頒獎台。（圖／記者李毓康攝）

策倫最終以36秒32摘下金牌，至於羅倫斯則以51秒66進帳男子200公尺短跑銀牌。賽後羅倫斯表示，「連兩天出賽，身體的恢復狀況沒有問題，今天聽到很多台灣觀眾替我加油，感覺真的很棒。」羅倫斯今日也特別帶著印有個人自畫像，並附上個人電子信箱帳號的明信片，發送給現場採訪媒體。

昨日受訪時喊出「高雄No.1」引起熱烈討問，甚至就連高雄市長陳其邁在今日都喊話，希望羅倫斯爺爺在賽事結束後可以到高雄走走。

對此，羅倫斯透露，「我在30年前就到過高雄，當時那裡還有許多重工業，空氣狀況也不是太好，但現在高雄變成一座非常美麗的城市，氣候宜人也很適合騎乘單車，但這次我只會在台灣待很短的時間，因此可能沒有機會再次造訪高雄。」

▲▼昆凌爺爺羅倫斯Laurence Quinlivan出戰世壯運90歲以上組200公尺短跑。（圖／記者李毓康攝）

▲羅倫斯親揭自己喊出「高雄No.1」主因。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 世壯運昆凌阿公羅倫斯Laurence Quinlivan田徑

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