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TPBL職籃季後賽15精英裁判　綜合評選名單正式出爐

▲TPBL職籃季後賽15位執法裁判名單公佈。（圖／TPBL職籃提供）

▲TPBL職籃季後賽15位執法裁判名單公佈。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）19日舉行媒體餐敘，邀請籃球線媒體代表共襄盛舉，並正式對外公布2024-25賽季季後賽裁判名單。這15位入選者，皆是聯盟根據例行賽期間裁判數據表現、球團回饋與技術委員會綜合評估後遴選而出，展現 TPBL 對比賽品質與執法專業的高度重視。

本季入選季後賽裁判名單如下：

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#2 謝上謙、#7 謝文偉、#9 陳建霖、#11 賴建豪、#13 黃振峰、#15 羅國銑、#16 葉俊宏、#35 黃柏維、#36 于容、#45 陳宏名、#47 林建宏、#67 吳芳善、#76 楊士賢、#96 陳朝宏、#99 宋明律。

TPBL秘書長齊文駿表示，「我們非常感謝所有裁判在例行賽期間的努力與付出，而季後賽是球團爭取最高榮耀的殿堂，我們的責任是確保場上的每一個吹判都能達到最高標準。這次公布的名單，不只是對表現優異裁判的肯定，也希望傳達聯盟對於各界建議的重視與持續改善的決心。」

本季聯盟首次導入中期訓練與階段性評估制度，並透過多元面向進行裁判評核，包括判決準確率、臨場穩定度、與球隊教練的溝通表現，以及球團的匿名回饋問卷等，確保名單遴選具備系統性與客觀性。同時，也強調此次名單調整並非懲處，而是讓季後賽執法更加穩定且具信任基礎。

未來TPBL將持續推進裁判培育與執法制度的優化，包含技術研討、觀摩計畫與升降制度建置等方向，持續朝向建立專業、穩定且透明的裁判體系邁進。

關鍵字： TPBL職籃季後賽裁判15人名單台籃

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